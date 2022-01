Nagyon észnél kell lennie Európának a gázellátás terén, mert nagy bajba kerülhet – üzenik csúcsvezetők

Hatékonyabban össze kell hangolnunk az uniós gáztárolói kapacitások kihasználását és jobban oda kell figyelnünk azok menedzselésére a következő tél előtt, mert bajba kerülhetünk az oroszoktól való függőségünk miatt – gyakorlatilag ez az egyik fontos üzenet, amit ki lehet olvasni a hétvégi uniós energiaügyi miniszteri tanácskozás után megjelent nyilatkozatokból, amelyeket az illetékes uniós biztos, illetve a német miniszter mondott.

A francia soros EU-elnökség Amiensbe szervezte január 20-22. között a tagállami környezetvédelmi, illetve energiaügyi miniszterek személyes tanácskozását és tekintettel az orosz-ukrán feszültségre, az egyik központi kérdés az uniós gázellátás biztonsága, az oroszoknak való komoly kitettség menedzselése volt. Az EU gázimportjának mintegy 40%-a ugyanis Oroszországból származik és hetek óta jelentősen alacsonyabb volument szállítanak az oroszok a megelőző évek teljesítményénél például a Jamál-Európa vezetéken, illetve a piaci igények által indokoltnál, ez pedig továbbra is rendkívüli magasságokban tartja a gáz árát, ami az áram árát is magasan tartja. A legfrissebb, ma reggeli adatok szerint is több, mint 10 millió KWh/h volumenben keleti irányba, tehát a normálissal ellentétes irányba megy a gáz a Jamálon a német-lengyel mérési ponton.

Hétfőn az orosz-ukrán feszültség, a háború fokozódó kockázatai miatt a gáz februári kontraktusának ára a holland TTF gáztőzsdén 8%-kal ugrott 85 euró/MWh-ra és így továbbra is rendkívüli magasságban jár.

Mindezek mellett az is megfigyelhető volt már tavaly nyár vége óta, hogy bizonyos, a Gazprom által tulajdonolt német és osztrák gáztárolókban a szokásosnál jóval alacsonyabb volt a tárolói töltöttség, ez pedig szintén felfelé hatott már akkoriban a gázárakra. Ezek együtt oda vezettek, hogy

mostanra a 19 ország aggregált gáztárolói töltöttsége 43%-ra esett az emúlt 10 évi 61%-os átlaghoz képest.

Ez a folyamat hónapok óta fokozott aggodalmat kelt az energetikai szakembere között, hogy Európa gázellátása egy komolyabb téli szezon végére veszélybe kerülhet a túl alacsony tartalékok, esetleg az orosz-ukrán háború miatt leálló orosz gázszállítások hatására. Mindebből pedig az a veszély is következik, hogy a túl alacsonyra apadó tartalékok a tavaszi hónapoktól is folyamatosan erős felfelé irányuló hatást fejtenek ki a gázárakra, mert intenzív betárolási periódusnak kell jönnie, ha pedig az orosz gázexport továbbra is visszafogott lenne, akkor így a következő téli szezon gázellátása kerülne veszélybe a tartósan magas gázárak mellett is. A friss magyar gáztárolói helyzetről múlt heti cikkünk itt érhető el.

Mindezen előzmények után fontos az, amit például Kadri Simson uniós energiaügyi biztos nyilatkozott szombatin a Reuters tudósítása szerint az energiaügyi tanácskozás után: ő is felhívta a figyelmet arra, hogy az európai gáztárolói töltöttség sokkal alacsonyabb, mint ilyenkor lenni szokott. Az orosz-ukrán feszültségre is tekintettel pedig kijelentette:

Rendkívül ébernek kell maradnunk, javítanunk kell a kockázatokra való felkészültségünket és meg kell erősítenünk a tagállamok közötti szolidaritást.

Utalt rá, hogy februárban Washingtonba (EU-Amerika energetikai tanácskozás) és Azerbajdzsánba látogat az uniós energiabiztonság és a többlet gázbeszerzési lehetőségek érdekében. A minap kiszivárgott, hogy az Egyesült Államok vészhelyzeti gázellátási terveket készít Európa számára arra az esetre, ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, ami miatt a nyugati hatalmak szankciókat vetnek ki az oroszokra, ami miatt ők válaszul leállítják az európai gázszállításokat. Az amerikai tervek azt járják körbe, hogy egy ilyen szélsőséges esetben mennyi megnövelt LNG-szállítmánnyal tudnának segíteni az amerikai tankerhajók Európának.

Az Európai Bizottság decemberben hozta nyilvánosságra a gázellátási szabályozás és a tagállamok közötti együttműködés kereteinek módosított terveit, és ezekről is egyeztettek a miniszterek a múlt hét végén. Ennek kapcsán a Kadri Simson azt hangsúlyozta a Reuters tudósítása szerint: a cél az, hogy jóval hatékonyabbá tegye Európa a gáztárolói kapacitások kihasználását és megfelelő szintű töltöttséget tudjon biztosítani, de a tartós megoldást mégiscsak a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése, azaz a zöld átmenet befejezése jelenti.

A fentiekkel nagyon egybecsengő nyilatkozatot tett szombaton a Der Spiegelnek az energiaügyekért is felelős német miniszter. Robert Habeck gyakorlatilag azt szorgalmazta, hogy a kormánynak sokkal nagyobb befolyást kell szereznie a gáztartalékok, a be- és kitárolás felett, mert az iparág most lényegében teljesen magánkézben van Németországban, így alig van rá befolyása a kormánynak (csak a tárolási díjakat szabja meg).

Ez nem kielégítő, és az utolsó szót még nem mondtuk ki

- üzente a tárcavezető.

Németország összesített gáztárolói kapacitása, 24 milliárd köbméter, ami a teljes éves német gázfogyasztás kb. negyedét fedezi, de most a tárolói töltöttség csak 42%-os, ami az elmúlt 10 évi átlagnál 23%-ponttal alacsonyabb (!). Nem véletlen, hogy Habeck azt mondta:

„politikai feladatot látok abban”, hogy a következő téli szezon előtt a megfelelő tárolói töltöttséget el lehessen érni.

