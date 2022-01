Utazási kisokos a teleléshez: már két oltással se megyünk sok mindenre Európában

A koronavírus elleni oltások megjelenésével egyre több ország lazított a beutazási korlátozásain, így szabadon lehetett tervezni a külföldi kikapcsolódást Európa-szerte, azonban úgy tűnik, hogy 2022 elején országonként már más-más feltételeknek kell megfelelni. A Portfolio most ezeket az információkat gyűjtötte össze a síelést tervezőknek vagy éppen a melegebb hőmérséklettel szemezőknek.

2022. január 25-én az EU-27 elfogadta azt a kezdeményezést, miszerint az utazási korlátozásokat ne az indulási ország járványügyi besorolásához, hanem az utazó egyéni egészségügyi helyzetéhez igazítsák. A javaslat lényege, hogy az EU digitális Covid igazolással rendelkezők további korlátozások nélkül utazhassanak az unió területén belül. Ugyanakkor az EU általános ügyekért felelős miniszterei által jóváhagyott változtatások csak ajánlások és nem bírnak kötelező érvénnyel, tehát a tagországok eltérhetnek ezektől az új szabályoktól és további beutazási korlátozásokat vezethetnek be. Ezért az utazási fórumokon javasolják, hogy az utazás előtt mindig tájékozódjanak a célország beutazási szabályairól.

Ausztria

A téli sportok szerelmeseinek egyik kedvelt úti célja Ausztria, amelyet elhelyezkedése és színvonalas infrastruktúrája miatt sok magyar szívesen is választ. A síelést tervezőknek érdemes tudnia, hogy a karanténmentes beutazás csak azok számára lehetséges, akik rendelkeznek:

három oltásról szóló oltási igazolással (a harmadik oltástól számított 270 napig), vagy

két oltásról szóló oltási igazolással (a második oltástól számított 270 napig) ÉS 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszttel, vagy

egydózisú oltásról (Janssen) szóló oltási igazolással a beadás utáni 21. naptól számított 270. napig, ÉS 72 óránál nem régebbi PCR teszttel, vagy

180 napnál nem régebbi gyógyultsági igazolással ÉS 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszttel, vagy

két oltásról szóló oltási igazolással ÉS 180 napnál nem régebbi gyógyultsági igazolással.

A magyar védettségi igazolványt, valamint az oltási lapot nem fogadják el Ausztriában,

vagy Uniós digitális COVID igazolvány, Grüner Pass (papír alapon vagy applikáció formájában), Impfpass (sárga oltási kiskönyv), vagy a a fenti tényeket a beutazási rendelet német vagy angol mellékletével is lehet igazolni (orvosi igazolás).

A Konzuli Szolgálat felhívja a figyelmet arra is, hogy az Ausztriába történő beutazáshoz elfogadott oltások köre szélesebb annál, mint amelyet a szolgáltatások igénybe vételéhez (pl: szállások, sílift használata) is elfogadnak. A szolgáltatások igénybevételéhez csak a Pfizer, az Astra Zeneca és a Moderna vakcina megfelelő! 2022. január 3-tól a Johnson and Johnson (Janssen) oltások érvényüket veszítik az országon belüli szolgáltatások tekintetében, a védettség megfelelő igazolásához egy második (frissítő) dózis, pl: Pfizer, Astra Zeneca, Moderna oltás felvétele szükséges.

Ausztriában kötelező az FFP2 maszk viselése valamennyi zárt térben, valamint kültéren akkor, ha a kétméteres védőtávolság nem tartható. 6. életév betöltéséig nem kötelező a maszk használata, 6. és 14. életév között, valamint várandós nők esetében elegendő a szájat és orrot eltakaró maszk használata a maszkviselési kötelezettséggel érintett helyeken.

Forrás: Getty Images

Szlovákia

Északi szomszédunk, Szlovákia területére teszt- és karanténkötelezettség nélkül kizárólag a teljesen beoltott személyek léphetnek be. Szlovákia és Magyarország az egymás országában használt oltóanyagokkal történt oltást elfogadja. A határátlépés során Szlovákia az uniós digitális COVID-igazolványt fogadja el. Az Európai Gyógyszerügynökség által elismert oltóanyagok (Pfizer/Astra/Moderna/Janssen (Johnson) mellett

Szlovákia mind a kínai (Sinopharm), mind az orosz (Sputnik V) oltóanyaggal való oltást elismeri.

Január 19-től a Szlovákián belüli járványügyi szabályok megváltoztak, amelyek az egész ország területén érvényesek. A szlovák kormány az OP (oltottak és betegségen átesett személyek) rendszer mellett, bevezette az ún. OP+ kategóriát is. Az utóbbi kategória vonatkozik például az edzőtermekre, a wellness központokra, aquaparkokra, fürdőkre, a szállodákra és a turistaszállókra. Nagyon leegyszerűsítve a Konzuli Szolgálat alapján az OP+ kategóriába azok tartoznak, akik két oltás mellett a harmadik, emlékeztető oltást is felvették. A kereskedelmi szálláshelyeket tehát csak ők vehetik igénybe. Az említett, országon belül érvényesülő járványügyi szabályozás nem esik egybe a beutazás feltételeivel és azon felüli többletszabályozást jelent, amelyet a turista céllal beutazó magyar állampolgároknak egyaránt figyelembe kell venniük.

A beutazás előtti, külföldiek számára kötelező regisztráció (eHranica-rendszer) során a szlovák hatóságok által adott tájékoztatás szerint mindenképpen egy szlovákiai cím megadása szükséges (pl. annak a helynek a címe ahová beutaznak), függetlenül attól, hogy a szlovákiai tartózkodás hány órás vagy napos. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szállásfoglalás nélkül ne lehetne beutazni az országba. A Konzuli Szolgálat javasolja, hogy a kitöltésnél annak a helynek a címét adja meg, amely a beutazásának célja, ahol ténylegesen tartózkodni fog, vagy egy szlovákiai rokon, ismerős címét, ill. megadhatja a közelben lévő szálloda, bolt, benzinkút vagy más létesítmény címét (bár a rendszer „állandó lakcímet” kér; NE a magyarországi lakcímét próbálja megadni!) - hívják fel a figyelmet a tájékoztatásban.

Fotó: Getty Images

Olaszország

A magyar síelők másik fontos célpontja Olaszország, amely szintén előírásokat fogalmaz meg a beutazni vágyóknak. 2022. január 31-ig a Magyarországról, illetve az Európai Unió és EGT tagállamaiból érkező utazók az alábbi feltételek együttes teljesítése mellett léphetnek be Olaszországba:

Rendelkeznek az alábbi kategóriák egyikébe eső Green Pass-szal (amely egyenértékű az uniós digitális Covid-igazolvánnyal)

oltási igazolvány, az oltás Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vagy az olasz hatóság által elismert oltóanyaggal (Comirnaty-Pfizer, Moderna-Spikevax, Vaxzevria-AstraZeneca, Janssen-Johnson&Johnson) történt és a teljes oltási ciklus lezárultát követően (valamennyi előírt dózis beadásra került) 14 nap már eltelt;

oltási igazolvány, amely igazolja, hogy birtokosa az EMA által nem engedélyezett vakcinával végzett elsődleges oltási ciklus után harmadikként felvett egy EMA által engedélyezett m-RNS-vakcinát;

gyógyultsági igazolvány, birtokosa gyógyult és a fertőzést igazoló első teszttől 180 nap még nem telt el;

és negatív koronavírus teszttel (24 óránál nem régebbi AG-antigén gyorsteszt, vagy 48 óránál nem régebbi PCR teszt); továbbá elektronikusan, vagy nyomtatott formában egy adatlapot is be kell mutatni.

2022. január 10-től a veszélyhelyzet végéig Super Green Pass (az ismertetett oltások alapján kiállított igazolvány, valamint a gyógyultságot igazoló igazolvány. Super Green Passra jogosult továbbá az első adag EMA vakcina beadását követő 15. naptól. szükséges):

a szállásszolgáltatások igénybevételéhez;

valamennyi tömegközlekedési eszközhöz (helyi és regionális).

vendéglátóhelyek kültéri részeinek látogatásához;

a turisztikai- és kereskedelmi célú sífelvonók igénybevételéhez (nem csak zárt kabinokra értendő) a síterületeken is;

fesztiválokon és vásárokon történő részvételhez;

medencék, uszodák, csapatsportok és wellness központok igénybevételéhez/űzéséhez, szabad téren is;

valamint kulturális, szociális és rekreációs központok látogatásához (szabadtérben is).

Olaszország kijelölt síterepein kötelező az érvényes Green Pass bemutatása, illetőleg az orrot, szájat eltakaró maszk használata zárt sífelvonók igénybevételekor. Az egyes síterepek egyedi szabályokat is megállapíthatnak, összhangban a helyi szinten hatályos járványügyi előírásokkal.

Olvasóink tapasztalatai szerint a határon való átlépéskor az osztrák határőrök a legtöbb esetben komolyan ellenőrzik a Grüner Pass érvényességét, ezért akinek a saját covid igazolásának feltöltésekor nem vált zöldre az applikáció, az komoly kockázatot vállal a határon. Emellett a főbb síterepeken minden helyen ellenőrzik a Grüner Pass érvényességét (kisebb boltok, síkölcsönző, hütték), így aki valós élményekre vágyik, azoknak érdemes rendelkezni az érvényes alkalmazással.

Fotó: Getty Images

Franciaország

Franciaországban a járványhelyzet romlik. A koronavírus-járvány hatodik hullámáról beszélnek, mely a vártnál erősebben érinti az országot és további szigorításokat igényel. Az omikron variáns megjelenésével Franciaország 2021 decemberétől a zöld, a narancssárga és a piros kategória mellett bevezette az ún. skarlát országbesorolást. Az országbesorolásokat a francia kormány folyamatosan aktualizálja, Magyarország a zöld kategóriában van.

A Konzuli Szolgálat rávilágít, hogy jelenleg érvényben lévő francia „koronavírus szabályok” különbséget tesznek a Franciaországba történő beutazási, illetve a franciaországi szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó feltételek között. A szolgáltatásnak minősül például: étterem, bár, kiállítás, múzeum, mozi, színház, vidámpark, Eiffel-torony, Disneyland, Asterix Park, Versailles-i kastély, Diadalív, könyvtár, sportcsarnok, vásár, belföldi repülőjárat, TGV, Intercity, éjszakai vonat, régiók közötti buszjárat, sífelvonó, nagy bevásárlóközpont, kemping stb. A franciaországi szolgáltatások igénybe vételéhez feltételként állított oltási előírások tekintetében Franciaország nem tesz különbséget a francia és más állampolgárok között, vagyis ezen oltási követelmények a magyar állampolgárokra is vonatkoznak.

Jelenleg szabadon be lehet utazni Franciaországba - vagyis Magyarországról érkezve nincs szükség a belépéshez rendkívüli indokra, nincs szükség karanténra - az alábbi feltételek teljesítése és megfelelő igazolása esetén:

Megfelelő oltottság, amelyre több alternatíva is lehetséges: 2 adag Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca oltás - amennyiben az oltási igazolás bizonyítja, hogy a beutazásra legalább 7 nappal a második injekció után kerül sor; egydózisú Janssen oltás - amennyiben az oltási igazolás bizonyítja, hogy a beutazásra legalább 28 nappal az oltás után kerül sor; a Covid fertőzésen átesett személyek esetében 1 db oltás szükséges, amennyiben az oltási igazolás bizonyítja, hogy a beutazásra legalább 2 héttel az oltást követően kerül sor; 2 adag Sinopharm vagy Sinovac oltás és egy harmadikként felvett Pfizer vagy Moderna (ARNm), amennyiben az oltási igazolás bizonyítja, hogy a beutazásra legalább 7 nappal a 3. oltás beadása után kerül sor. A Sputnik oltás nem elfogadott, az ezen oltás két dózisát követően felvett harmadik oltás sem jelent megfelelő oltottságot. A magyar védettségi igazolványt nem fogadják el: az igazolásnak tartalmaznia kell az oltás fajtáját és a beadások időpontját, az EESZT oldalról letölthető Uniós digitális Covid-igazolvány megfelelő. Az oltási feltételeket nem teljesítő 12 év feletti uniós beutazóknak 24 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy antigén-tesztet (francia vagy angol nyelven) kell bemutatniuk. Azoknak, akik átestek a betegségen, felgyógyulásukról 6 hónapon belüli, de 11 napnál régebbi orvosi igazolást szükséges bemutatniuk (a pozitív teszt dátumától számítódik). Az átesettség tényét az EESZT rendszerben vagy a francia TousAntiCovid applikáción keresztül rögzíteni szükséges ahhoz, hogy a felgyógyultság Franciaországban is bizonyítható legyen érvényes QR kóddal!

Mindhárom fenti esetben egy becsületbeli nyilatkozat is szükséges. Minden Franciaországba utazónak - akár be van oltva akár nincs, - vállalnia kell azt is, hogy a francia hatóságok az érkezéskor antigén-teszt elvégzésére kötelezhetik.

A beltéri nyilvános terekben (üzletek, irodák, iskolák stb.) és a tömegközlekedési eszközökön a maszk viselése kötelező. Kint tartózkodáshoz nem kell maszkot viselni, kivéve azokat a helyeket, ahol a társadalmi távolságtartás nem lehetséges (sorok, szabadtéri piacok, vasútállomások stb.). Szükség esetén a helyi hatóságok előírhatják maszk viselését más helyeken - írja a Konzuli Szolgálat.

Svájc

A Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint oltott és gyógyult személyeknek a Svájcba történő beutazáshoz január 22-től nincs szükség negatív PCR tesztre vagy antigén gyorstesztre. Minden repülővel és távolsági busszal Svájcba beutazó személy - az oltottak, a gyógyultak és a negatív teszttel rendelkezők is – a beutazást megelőzően beutazási nyomtatvány (Passenger Locator Form, SwissPLF) kitöltésére köteles. Az ország mind a beutazásnál az oltottság igazolásához mind belföldi használathoz elfogadja az uniós digitális Covid-igazolványt. A magyar védettségi igazolvány csak beutazáshoz és csak az angol nyelvű oltási igazolás kíséretében elfogadott.

Svájc csak a Svájcban elfogadott, vagy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), vagy a WHO által jóváhagyott alábbi oltóanyagok egyikével történt teljeskörű beoltottságot (a Janssen kivételével két oltás meglétét) fogadja el a járványügyi korlátozó intézkedések alóli mentesüléshez. A Szputnyik oltóanyagot nem ismerik el Svájcban.

Svájcban jelenleg járványügyi különleges helyzet van érvényben.

A maszkviselési kötelezettség továbbra is fennáll az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön és azokon a helyeken, ahová Covid-igazolvány szükséges. Éttermek, kulturális, sport –és szabadidő-létesítmények beltéri részeire, valamint beltéri rendezvényekre csak oltott vagy gyógyult személyek léphetnek be (2G). Ezen túlmenően ezeken a helyeken továbbra is maszk -és ülőfogyasztási kötelezettség van. A 300 fő feletti kültéri rendezvényeken a negatív teszttel rendelkezők továbbra is részt vehetnek (3G). Azokra a helyekre ahol a maszk -és ülőfogyasztási kötelezettség nem lehetséges (bárok, szórakozóhelyek, uszodák), az oltott és a gyógyult személyek is csak úgy léphetnek be, hogy negatív tesztet mutatnak fel (2G+) Ez a szabály a 16 éven alattiakra nem vonatkozik és kivételt élveznek azok is a tesztkötelezettség alól, akiknek a teljeskörű oltása, emlékeztető oltása vagy gyógyulása 4 hónapon belül történt.

Fotó: Shutterstock

Szlovénia

Szlovéniába Magyarországról 2021. július 15-étől kezdődően kizárólag a PCT-feltételeket teljesítő (beoltott (legalább 2, az ország elfogadott oltás) vagy a belépést megelőző 6 hónapban a fertőzésen igazoltan átesett vagy negatív teszteredménnyel rendelkező) személyek, és a velük együtt utazó 12. életévet be nem töltött gyerekek utazhatnak be karanténmentesen - ismerteti a Konzuli Szolgálat, amely szerint 2021. május 1-től érvényben lévő kétoldalú megállapodás értelmében a karanténmentes beutazás lehetséges az oltottságot vagy a fertőzésen való átesettséget igazoló magyar illetékes hatóság által kiállított megfelelő érvényes igazolás birtokában (védettségi igazolás).

A szlovén hatóságok az uniós Covid-igazolvány használatát preferálják. Fontos változás, hogy

2022. február 1-től a 18 éves vagy annál idősebb személyek esetében a védőoltásról és az átesettségről szóló igazolás csak akkor lesz érvényes, ha az nem régebbi 270 napnál.



A magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező állampolgárok karanténkötelezettség és negatív teszt bemutatása nélkül akkor léphetnek be Szlovéniába, ha igazolni tudják, hogy megkapták a következő védőoltások egyikének második adagját is:

a BioNTech/Pfizer, a Moderna, a Szputnyik V, a CoronaVac, a Sinopharm, a Covaxin, a Vaxzevria (AstraZeneca) és Covishield.

A Janssen (Johnson&Johnson/Janssen-Cilag) oltóanyag esetén az oltási igazolás az oltás napjától érvényes

Az AstraZeneca oltóanyag első adagját, majd az ezt követő 4-12 héten belül második adagként a Pfizer vagy Moderna oltóanyagokat, a védettséget ebben az esetben a második adag beadásának időpontjától számítják.

Szlovéniában 2021. szeptember 15-től kezdődően az összes szolgáltatást - ez vonatkozik a sípályák használatára is - és boltot, továbbá a közösségi közlekedést kizárólag a védettségi feltételek (beoltott/fertőzésen igazoltan átesett/negatív teszteredmény) teljesítése esetén lehet igénybe venni, mely védettséget igazoló dokumentum november 8-tól csak érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt lesz érvényes. Ugyanez vonatkozik a vendéglátóipari egységek beltéri helyiségeire és a szálláshelyekre is. Ez alól kivételt jelentenek a 12 éven aluli kiskorúak. A Szlovén Államvasutak (SŽ) a vonatjegy megvásárlásakor felhívja a figyelmet a védettségi feltételek teljesítésére, melyet a jegyvizsgáló vagy a vonatkísérő személyzet tagja ellenőriz. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a helyi közösségi közlekedés igénybevétele esetén is. A közösségi közlekedési eszközök védettségi feltételek teljesítése nélküli igénybevétele az utazásból történő azonnali kizárást von maga után.

A védőmaszk - csak sebészeti vagy FFP2 védőmaszk elfogadott - kötelező minden beltéri helyen (beleértve a közösségi közlekedési eszközöket) és kültéren abban az esetben, ahol a 1,5 méteres távolság nem tartható.

Fotó: Shutterstock

Görögország

2022. február 7. 06.00-ig (várhatóan az intézkedést meghosszabbítják) Görögországba csak 24 óránál nem régebbi negatív rapid antigén teszt vagy, 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatásával lehet belépni függetlenül attól, hogy be van oltva, vagy átesett a betegségen a belépni kívánó személy - közli a Konzuli Szolgálat honlapja. Az állami, vagy az illetékes állami szerv által hitelesített magán laboratórium igazolásán angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelv valamelyikén fel kell tüntetni a letesztelt személy nevét, amelynek egyeznie kell a személyazonosító igazolványon, vagy útlevélen szereplő névvel.

A tesztkötelezettséget 5 éves kortól állapították meg.

A görög hatóságok erősen javasolják, hogy az országba belépők a belépést követő 2. és 4. napon ismételjék meg a tesztet, azonban ez a rendelkezés nem kötelező érvényű. Az utazás megkezdése előtt a Görögországba belépőnek kötelező a Passenger Locator Form (PLF) kitöltése.

Jelenleg Görögországban az élelmiszerboltok, vegyesboltok, pékségek és a gyógyszertárak kivételével szinte mindenhová (múzeumok, éttermek, kávézók, mozik, színházak, stb.) csak oltási, vagy védettségi igazolással (átestek a COVID-19 betegségen) lehet belépni. Fontos változásként említik, hogy a 2021. november 1. után megbetegedett személyeknél a gyógyultsági igazolást már csak 90 napig fogadják el, valamint 2022. február 1-től amennyiben a második oltástól eltelt 7 hónap és az érintett személy még nem kapta meg a 3. oltást, az illető oltatlannak számít. Elfogadott oltóanyagok: Pfizer BioNtech mRNA / Comirnaty, Moderna mRNA / Spikevax, Astra Zeneca/Oxford ChAdOx1 nCoV (AZD1222) / Vaxzevria, Johnson & Johnson/Janssen Ad26, Sinavac/Coronavac, Gamaleya (Sputnik) Ad26/Ad5, Gam-COVID-Vac, Sputnik vaccine, Cansiνo Biologics AD5-nCOV, Convidencia, Sinopharm, Covishield ChAdOx1 nCoV, BBV152 COVAXIN Bharat Biotech.

Görögországban 2021. december 24-től kültéren és beltéren egyaránt kötelező a maszkviselés. A tömegközlekedési eszközökön és a szupermarketekben KN95/FFP2 maszk viselése kötelező. A maszkviselést a hatóságok egyre szigorúbban ellenőrzik (a szabályszegőket pénzbírsággal büntetik). A személygépjárművekben amennyiben a sofőrön kívül más is utazik, szintén kötelező a maszk viselése. A maszkviselési szabályok be nem tartását 300 euró pénzbüntetéssel sújtják.

Fotó: Getty Images

Spanyolország

Spanyolország két kategóriába sorolja a járvány szempontjából országokat: kockázatos és nem kockázatos országok. Ennek alapján Magyarország teljes területe kockázatos beutazási területnek minősül 2022. január 30-ig.

Budapestről vagy Debrecenből repülővel történő beutazás esetén (azaz, ha a Spanyolországba tartó repülőjárat Budapestről vagy Debrecenből indul) az előzetes regisztráció elvégzése mellett EU digitális Covid igazolás is szükséges a beoltottságról, a negatív teszteredményről vagy arról, hogy átesett a COVID-19 betegségen. Ezen felül a spanyolországi reptereken szúrópróba szerűen antigén gyorsteszt elvégzését tehetik kötelezővé, amelyet a reptéren végeznek el a leszállást követően. A beutazó az országba belépés érdekében ennek tűrésére és a teszthez szükséges mintavétel engedésére köteles - részletezi a Konzuli Szolgálat.

Azoknak, akik légi vagy vizi úton beutaznak az országba – beleértve azokat is, akik tranzitálnak más országba – kötelező kitölteniük (az eddig is érvényes előírásokkal megegyezően) egy formanyomtatványt az indulás előtt.

A származási ország illetékes hatósága által kiállított igazolást fogadnak el, amely igazolja, hogy a WHO vagy az EMA (Európai Gyógyszerügynökség) által engedélyezett vakcinával került beoltásra a beutazó. (Jelenleg a SputnyikV vakcina nem tartozik ebbe a körbe.) Amennyiben a beutazó nem engedélyezett vakcinával (pl.: SputnyikV) van beoltva és ezt követően a WHO vagy az EMA által engedélyezett vakcinából kapott emlékeztető, harmadik oltást, akkor az ezekről kiállított igazolás is megfelelő a beutazás vonatkozásában. 2022. február 1. napjától hatályba lépő rendelkezés szerint az igazolást az utolsó dózis beadásától számított 270. napig fogadják el érvényesnek. A 270 nap leteltét követően kiállított igazolásnak az emlékeztető oltás beadását kell igazolnia, amely az emlékeztető oltás beadásának napjától számítva érvényes.

Magyarország Főkonzulátusa a Kanári-szigeteken tájékoztatása szerint a megérkezést követően a Kanári-szigetek egészségügyi hatósága továbbra is bárkit kötelezhet arra, hogy akár a helyszínen, akár a beutazást követő 48 órán belül tesztelésen vegyen részt, függetlenül attól, hogy oltott, gyógyult vagy érvényes negatív teszttel érkezett. A Kanári-szigeteken minden hivatalos szálláshely kéri az érvényes járványügyi igazolásokat, de saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy milyen oltásokat és mennyi ideig fogadnak el, ezért javasolják az utazóknak, hogy feltétlenül egyeztessenek a szálláshellyel.

Spanyolországban kötelező a maszkviselés minden 6 évnél idősebb személy számára a bárki számára elérhető, nyilvános zárt terekben, tömegközlekedési eszközökön és szabadtéren.

Fotó: Getty Images

Málta

A Málta által előírt kritériumoknak megfelelő EU COVID igazolvánnyal további korlátozás nélkül, vagyis a karantén elrendelése nélkül beléphetnek az országba a 12 évnél idősebb személyek. A teljes körű oltottság után 14 napnak el kell telnie a beutazás napjáig. Az Európai Digitális COVID Igazovánnyal igazolt Pfizer-BioNtech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, és Johnson & Johnson oltások esetén lehetséges a belépés Máltára. Abban az esetben, amikor a beutazónak az EU által nem, de a két WHO által elismert oltása van (Covishield, Sinopharm, Sinovac and Bharat Biotech), elegendő egy EU által ismert 3. oltás, amelynek beadása után eltelt a 14 nap. A Magyarországon szokásosan beadott oltások közül tehát már csak az orosz Sputnik V nem elfogadott első két oltásként.

December 11-től mindenütt, kültéren és beltéren egyaránt kötelező a maszk viselése.

Amennyiben a Máltán tartózkodó tesztelése során pozitív eredményt mutat, vagy a kontaktuskutatás során azonosították, vagy nem jogosult kedvezményre a beutazáskor, akkor karanténba kell vonulnia. A karantén 14 napig tart, és a hatóság által kijelölt hatósági áras (100 EUR/nap ellátás nélkül) szálláshelyen kell letölteni.

Fotó: Shutterstock

