Éppen most vannak Magyarországon az omikron-hullám legsúlyosabb napjai?

Magyarországon a következő napokban tetőzhet az omikron-hullám Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője szerint. Budapest, Pest megye és Bács-Kiskun már tetőzött, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy és Vas megyék várhatóan a mostani hétvégén tetőznek majd. "Az országos tetőzés már a jövő héten bekövetkezhet és utána egy hónap múlva érjük el ismét a december véginek megfelelő estszámokat" - véli a járványmodellező.

Megkezdődött az ötödik hullám tetőzése

- írja Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője legújabb, Portfolio-nak küldött elemzésében.

Mivel a rendszer túlterhelődött, a betegek és minták sorban állnak a tesztelésre várva, nem követhető már a lassulás pontos napi menete, a tetőzés hirtelen, előjelek nélkül áll be. Szerencsére, ez most azt jelenti, hogy a tesztelés bedugulása egy hétig eltakarta előlünk az időközben javuló tendenciákat, és így most egy sokkal optimistább helyzet körvonalai rajzolódnak ki az újabb adatokból - vélekedik a járványmodellező.

A következő ábrán a budapesti napi esetszámok átlagát mutatjuk (zöld) mellé téve az országos esetszámokat (piros) arányosan lekicsinyítve úgy, hogy a 4. hullám decemberi csúcsának magasságai megegyezzenek.

X tengely = eltelt napok, 0. nap a január 28-i nap, Y tengely = a budapesti napi esetszámok átlaga. Forrás: Vattay Gábor

Ezzel szemléltethető, hogy arányaiban mennyivel marad el eddig az országos esetszám a budapestiektől. Az ábrán látható, hogy a tetőzés január 26-án szerdán következett be, de a görbe az egész héten a csúcs közelében tartózkodott, és január 28-a pénteken már határozottan lefelé indult.

Alaposabban megnézve a megyei adatokat is azt látjuk, hogy Pest és Bács-Kiskun megyék egy nappal később, január 27-én szintén elérték a csúcsot. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy és Vas megyék várhatóan a mostani hétvégén tetőznek majd - mutat rá Vattay.

Ennek megfelelően a kilátások is javultak az elmúlt héthez képest.

- írja Vattay Gábor. A következő ábrán mutatjuk a napi esetszámokat az összes eset függvényében:

X tengely = összes esetszám; Y tengely = napi esetszám. Forrás: Vattay Gábor

Az illesztett parabola a tetőzést most már csak átlag 16 000 esetre teszi és az összes esetszámot is alig 1,8 millió fölé prediktálja. Ennek megfelelően az ötödik hullám levonulására is lényegesen jobbak a kilátások, amit a következő ábra mutat:

X tengely = eltelt napok, 0. nap a január 28-i nap; Y tengely = napi esetszám. Forrás: Vattay Gábor

Ezek szerint az országos tetőzés már a jövő héten bekövetkezhet és utána egy hónap múlva érjük el ismét a december véginek megfelelő estszámokat. Feltéve természetesen, hogy újabb variánsok nem jelennek meg addig - tette hozzá.

Vattay Gábor kiemelte: a héten a kórházban ápoltak száma is növekedésnek indult. Tekintettel arra, hogy most már a tetőzés közelében vagyunk, remélhetőleg a kórházi terhelés ezúttal sokkal kedvezőbben alakul, mint azt a hullám elején várható volt.

A hozzánk hasonló oltási adatokkal rendelkező USA-ban a kórházi ápoltak és a halottak száma is megdöntötte a delta csúcsot. Szerencsére, ez nálunk eddig nem látszik bekövetkezni.

- hangsúlyozta. Mindazonáltal, ha heti átlagban tekintjük a kórházak napi növekményét, akkor nagy gyorsulást látunk az adatokban:

Remélhetőleg azonban a tetőzés miatt a naponta kórházba kerülők számának jelenlegi gyors növekedése azért hamarosan megáll és utána majd gyorsabban is csökken, mint ahogy azt a negyedik hullámban tette.

