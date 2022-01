Koronavírus-fordulat Ausztriában: enyhítik a szigorú szabályokat

Most, hogy az omikron variáns a magas esetszámok ellenére nem terheli jelentősen az egészségügyi rendszert, az osztrák kancellár úgy döntött, hogy jövő héten lazítanak az eddigi szigorú szabályokon – számol be a hírről a Reuters

Sajtótájékoztatón jelentette be szombaton Karl Nehammer osztrák kancellár, hogy enyhítenek az eddigi szigorú szabályokon, ennek értelmében február 5-től éjfélig maradhatnak nyitva a boltok és az éttermek, az egy összejövetelen lévők számát pedig a korábbi 25-ről 50-re emelik meg.

Emellett az oltatlanokra vonatkozó szabályokat is enyhítik, február 12-től eltörlik az ún. „2G szabályt”, tehát akkortól az oltatlanok is bemehetnek a nem létszükségletű élelmiszereket és termékeket áruló boltokba is. Sőt, február 19-től az oltatlanok is mehetnek éttermekbe, ha negatív koronavírus-tesztet mutatnak fel.

Ausztriában is emelkednek az új koronavírus-fertőzöttségi számok, az omikron miatt szombaton közel 35 ezer új beteget jelentettek. A kórházi leterheltség viszont csökken, a közegészségügyi intézet vezetője szerint az omikron-hullám február 7-9. körül tetőzhet Ausztriában.

