Koronavírusos lett egy volt és egy jelenlegi miniszterelnök, mindketten három oltást kaptak

Justin Trudeau hétfőn számolt be pozitív teszteredményéről a Twitteren. Közölte, hogy jól érzi magát és távmunkával látja el hivatali teendőit. A kanadai kormányfő óvintézkedésként már a múlt héten karanténba vonult, mert egyik gyereke elkapta a vírust.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.