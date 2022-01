Négy helyett öt kamatemelés lehet idén az USA-ban

A Goldman Sachs öt kamatemelést vár 2022-re a Federal Reserve-től, az elsőt már márciusra. A bank eddig négy kamatemelést vetített előre, azaz az eddig vártnál szigorúbb fellépést prognosztizálnak.

A Goldman Sachs azután frissítette az előrejelzését, hogy a Fed és Jerome Powell elnök szerdán előrevetítette a márciusi kamatemelést, és megerősítette az eszközvásárlási program márciusi leállítását is - írja a Reuters. A Fed emellett immár elkötelezettnek tűnik az infláció ellen küzdelemben is.

Ezen felül Jerome Powell azt is bejelentette, hogy a következő hónapokban döntés születik a mennyiségi lazításról is, azaz arról, hogy milyen ütemben fogja a jegybank csökkenteni a mérlegégen felhalmozott állampapír- és jelzáloglevél-állományt.

A Goldman Sachs közgazdászainak jelenlegi várakozása szerint a Fed márciusban és májusban is kamatot emelhet, júniusban pedig bejelentheti a mennyiségi szigorítást. Ezt júliusban és szeptemberben is kamatemelés követheti, majd decemberben szintén. Ekkor a jegybank visszatérhet a negyedéves ütemre az emeléseknél.

A bank elemzőinek várakozása szerint a kamat 1,25-1,5% körül lehet év végén.

A közgazdászok emellett az inflációs pályát is felülvizsgálták és felfelé módosították, de hozzátették: a Fed most már ténylegesen elkötelezettnek tűnik az agresszív szigorítás mellett. A Goldman emellett 2023-ra is három kamatemelést vár, 2024-re a kamatszint 2,5-2,75% lehet várakozásuk szerint.

