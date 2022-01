Paks II.: tovább csúszhat az építkezés kezdete

Mostanában kellene megérkezniük a paksi építkezés megkezdéséhez szükséges engedélyeknek, de még az azokhoz szükséges kérelmek mindegyikét sem adta be a projektcég, így a létesítési szakasz megkezdése további csúszik – derül ki a Népszava cikkéből.

A lap szembeállítja azt, amit Süli János tárca nélküli miniszter a tavaly novemberi parlamenti meghallgatásán mondott, illetve azt, amit a múlt héten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelzett és rávilágít a jelentős tartalmi eltérésre, illetve az ebből adódó építkezési csúszásra.

Süli ugyanis azt mondta novemberben, hogy „év elejére” megérkezhet az építkezés megkezdéséhez szükséges kilenc engedély és a létesítési engedély, miközben a Paks II. oldala szerint eddig még csak kettő engedélyt adtak be (a reaktortartály gyártási kérelmét Süli felszólalása alatt, a reaktorépület építési kérelmét pedig december 30-án) és a fennmaradó engedélyek beadását is csak március végéig tervezik. Utóbbira utal Szijjártó azon múlt heti jelzése, hogy „még számos engedély beadása szükséges ahhoz”, hogy a beruházás májustól létesítési fázisba lépjen.

Gyakorlatilag tehát még jópár engedélykérelmet be se adott a magyar engedélyes Paks II., miközben mostanában már az engedélyeknek is meg kellene érkeznie.

Süli egyébként a novemberi meghallgatásán azt is vázolta, hogy az építkezést „megelőző” földmunkák kezdete januárban várható, de a lap szerint ennek sincs se híre, se hamva. Sőt a korábban kiadott telephelyengedély idén márciusban lejár, és ennek hosszabbítására adott be december közepén hosszabbítási kérelmet Paks II. Mivel a létesítési engedély éppen kiváltaná a telephelyengedélyt, ez is arra utal, hogy márciusig bizonyára nem érkezik meg a létesítési engedély.

Mindezek miatt a lap azt a következtetést vonja le, hogy az az időpont, amikortól az összes engedély birtokában a Paks II. folytatásáról - vagyis az építkezés tényleges megkezdéséről – lehet gondolkodni, a keddi Orbán-Putyin-csúcstalálkozót megelőző nyilatkozatok alapján az „év elejéről” legalább májusra csúszik.

Az elmúlt hónapok releváns híráramlása a Paks II. beruházás témájában:

