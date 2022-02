Putyin elmondta, mikor törne ki háború a NATO-val

Portfolio 2022. február 01. 18:20

Magyar idő szerint 1 óra körül elkezdődött a Kremlben Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő megbeszélése, amelynek volt egy sajtónyilvános része is. Ezen több témában számos fontos jelzés is elhangzott, így például az az új információ, hogy mindkét vezető egybehangzó kijelentése szerint Európában Magyarország kapja a legolcsóbban az orosz gázt, ami Putyin szerint most ötöde a piaci árnak. Az ötórás megbeszélés után a magyar miniszterelnök az orosz elnökkel közös sajtótájékoztatón elmondta, 1 milliárd köbméterrel szeretnék megnövelni a hosszú távú gázszállítási szerződés keretében az éves magyar vásárlás mennyiségét. Putyin szerint ez nem probléma Oroszországnak, és április elején döntenek majd róla. Az orosz elnök az ukrajnai helyzet kapcsán elmondta, ők a Krímet szuverén orosz területnek tekintik, ám szerinte Ukrajna fegyveresen akarja visszafoglalni a félszigetet, ezért ha Ukrajna a NATO tagja lenne, akkor Oroszország a NATO-val háborúzna.