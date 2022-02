Putyin: ötödannyiért kapja most a gázt Magyarország, mint a piaci ár

Az orosz gázszállítások stabilitása biztosított Magyarország felé 2036-ig és „az is fontos, hogy ma Magyarország az európai piaci árnál ötször olcsóbban vásárol orosz gázt” – jelentette ki az Orbán Viktor magyar kormányfővel folytatott tárgyalás első, nyilvános része során Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz TASZSZ tudósítása szerint. A RIA és az RT tudósításai szerint pedig mindketten azt is mondták, hogy ma Magyarország veszi egész Európában a legolcsóbban az orosz gázt.

„A tavaly aláírt, 2036-ig tartó egyezmények elsősorban az Önök munkájának eredményei" - mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktorral tartott tárgyalása kezdeti nyilvános része során az.

A tavaly szeptember végén aláírt két Gazprom szerződés (az egyik a Szerbia, a másik az Ausztria felőli szállítást rögzíti) kapcsán az orosz elnök azt is jelezte: ezek alapján „a szállítások stabilitása biztosított” Magyarországra.

Külön érdekesség a tudósítás azon része, amelyben Putyin kiemeli:

Fontos az is, hogy ma Magyarország az európai piaci árnál ötször olcsóbban vásárol orosz gázt.

Ez elsőre meghökkentőnek hangzik, de döntő részben nem valamilyen extra orosz árkedvezménnyel függ össze (bár mindketten arról is beszéltek, hogy Magyarország kapja egész Európában a legolcsóbban a gázt), hanem azzal, hogy a piaci árak az öt-hétszeresére emelkedtek az egy évvel korábbinak, és tudomásunk szerint az orosz gázszerződés szerint (jó)pár hónapos időbeli késleltetéssel szűrődik be a tényleges beszerzési költségbe az, ami előtte a holland TTF-tőzsdei árral történt. Így tehát a most 75-80 euró/MWh körül ingadozó tőzsdei gázár mellett tényleg lehetséges, hogy ennek ötöde körül kapja még a gázt Magyarország, de a piaci árak elszállása be fog szűrődni. Emiatt később előfordulhat majd az, ha a tőzsdei ár esik, hogy jóval többet fogunk fizetni a piaci árnál.

Címlapkép forrása: Getty Images