Putyin szerint egész Európában Magyarország kapja a legolcsóbban a gázt

Magyar idő szerint 1 óra körül elkezdődött a Kremlben Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő megbeszélése, amelynek kezdetén két orosz és a magyar hírügynökség a magyar gázvásárlásról közölt információkat.

Mindegyik hírügynökség arról tudósított, hogy Orbán Viktor kormányfő több gázt szeretne vásárolni az oroszoktól a hosszú távú gázvásárlási szerződés keretében. Ez nem újdonság: a magyar kormányfő ezt már pénteken bejelentette, és kormánytagok azt is jelezték, hogy 1 milliárd köbméterrel növelnénk az évi 4,5 milliárd köbméteres keretet. Erről bővebben:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 31. Ha Putyin is rábólint holnap, az éves magyar gázigény négyötöde ki lenne pipálva

Ennél érdekesebb az a hír, amit a RIA hírügynökség közölt a Reuters leirata szerint, ez pedig úgy szól, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a kérésre azt mondta (a leirat szó szerint ez):

Magyarország Európa többi részénél olcsóbban kapja a gázt.

Az orosz RT hírtelevízió élő adásában az a bréking hír megy, hogy Orbán Viktor azt mondta: "Magyarország élvezi majd egész Európában a legolcsóbb gázárat" és azt is kivetítik, hogy Magyarország beleegyezett az orosz gázszerződés 2036-ig kinyújtásában. Ez azért furcsa, mert a tavalyi megállapodás szerint egyébként is 2036-ig tartott volna a szerződés (10+5 évig), amelyen belül 10 év után lett volna lehetőség a szerződött éves mennyiségen változtatni. Lehet, hogy most a magyar kormány abba egyezett bele, hogy végig fix mennyiséget kérünk, módosítási lehetőség nélkül.

Az MTI tudósításában Putyin ezen jelzése úgy jött le, hogy "Magyarország jóval olcsóbban vásárolja a gázt, mint a világpiaci ár."

A kettő között lényeges lehet a különbség, de a gázszerződés paraméterei, árazási képletei nem nyilvánosak és a külkereskedelmi statisztikákból, illetve a megelőző hónapok tőzsdei adataiból képzett átlagok nem tudják pontosan visszaadni a szerződésbeli értékeket. Múlt héten számításokat végeztünk arra, hogy az orosz gázszerződés keretében beszerzett, a rezsicsökkentés keretében itthon felhasznált gázon potenciálisan mekkora veszteséggel nézhet majd szembe éves távon a magyar állami cég:

A magyar külkerstatisztikákból is kiolvasható a beszerzési ár és a rezsicsökkentéssel továbbadott gázár közötti egyre komolyabb különbség:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 01. Rezsicsökkentés: minden köbméter orosz gázon több mint 100 forintot bukhat az állami cég

Dimitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő azt mondta újságíróknak, hogy magyar idő szerint délután 2-3 óra körül várható majd a két vezető sajtótájékoztatója és lehet, hogy ezután fog Putyin nyilvános választ adni azokra az amerikai írásbeli jelzésekre, amelyeket Putyin kért Amerikától és a NATO-tól.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán. Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Orbán Viktor miniszterelnök érkezik a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatóra a Karmelita kolostorban 2019. október 30-án.