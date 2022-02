Újít a Tesco az árstop miatti korlátozásban

Portfolio 2022. február 01. 14:17

Úgy tűnik, hogy a Tesco még erőteljesebben korlátozza a vásárlást, mint a többi multinacionális vállalat. A Lidl és a Spar ugyanis nem tiltja, hogy egy vásárló még aznap újra visszajöjjön, a Tesco viszont napi limitet vezetett be. Ez is mutatja, hogy a multik a kisboltosok feltételezett rohama miatt vezetik be a mennyiségi korlátozást, hogy elkerüljék a készlethiányt.