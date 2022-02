Zajlik a Putyin-Orbán tárgyalás – Íme, a legfontosabb információk

Portfolio 2022. február 01. 15:29

Magyar idő szerint 1 óra körül elkezdődött a Kremlben Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő megbeszélése, amelynek volt egy sajtónyilvános része is. Ezen több témában számos fontos jelzés is elhangzott, így például az az új információ, hogy mindkét vezető egybehangzó kijelentése szerint Európában Magyarország kapja a legolcsóbban az orosz gázt, ami Putyin szerint most ötöde a piaci árnak. Ezekről és a várhatóan magyar idő szerint délutáni órákban sorra kerülő sajtótájékoztatóról is tudósítunk az alábbi hírfolyamunkban.