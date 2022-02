Ezért ne készíts képernyőképet Messengeren

Mark Zuckerberg felhívta a figyelmet a Facebook Messenger egy új frissítésére, ami azoknak a felhasználóknak különösen fontos, akik előszeretettel készítenek képernyőfotókat a csevegéseikről.

A Facebook-ból lett Meta alapítója és vezérigazgatója nemrég egy bejegyzésben emlékeztetett, hogy a Messenger legújabb frissítése értesíti a felhasználókat, ha egy másik személy fotót készített a csevegésükről.

"Új frissítés az end-to-end titkosított Messenger-csevegésekhez, értesítést kap róla az ember, ha valaki képernyőfotót készít egy eltűnő üzenetről" - írta Zuckerberg. "GIF-eket, matricákat és reakciókat is adunk a titkosított csevegésekhez" - tette hozzá.

A bejelentés a széles körben használt Facebook Messenger platform azon frissítését követi, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy üzeneteiket úgy állítsák be, hogy azok egy rövid időn belül eltűnjenek. A funkciót eddig az Egyesült Államokban vezették be és várhatóan a következő hetekben az európai Facebook-felhasználók számára is elérhetővé teszik - írja a USA Today.

A rivális chatelő platformok egyébként már most is kínálnak lehetőséget a felhasználók üzeneteinek eltüntetésére, valamint küldenek értesítést, ha egy beszélgetésről képernyőfotó készült. Ide tartozik a Snapchat, míg egyes üzenetküldő alkalmazások, mint például a WhatsApp, tartalmaznak end-to-end titkosítást - ez egy másik, nemrégiben bevezetett újdonság a Facebooknál.

Címlapkép: Getty Images