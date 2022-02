Februárban is akcióval próbálja felturbózni a gyér oltási kedvet a kormány

Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében januárban és februárban is minden csütörtök és péntek délután, és szombaton oltási akciót lesz a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben - írja a kormányzati koronavírus-portál.

Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást. Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani.

Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon, az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettség. A megerősítő oltás a 12-17 éves korosztályban is felvehető.

Ahogy azt a kormány már bejelentette, a negyedik oltás is már kérhető, akár a most zajló oltási akciók keretében is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a 3. oltás beadása óta már eltelt 4 hónap. A portál azt írja, hogy az oltóanyag választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs. Azon oltatlan személyek, akik fertőzésen átestek, várakozási idő nélkül a betegségből történt felgyógyulás után, olthatók.

Az első oltási akciók még érdemi meglódulással jártak, ám az oltakozási kedv az elmúlt napokban már stabilan (és változatlanul gyengén) alakult. Az első és második oltást naponta 2-3 ezren veszik fel, vagyis nem bővül érdemben a védettséget szerezni kívánók köre. Az oltáspártiak megerősítő adagját többen veszik fel, naponta 18-19 ezren.

Ennek megfelelően az első oltáson átesettek aránya 65% körül stagnál, a másodikat felvevőké pedig 62,5%-on. A lassú emelkedés azt is jelenti, hogy valójában a 3. oltást fel nem vevők körében a védettségi szint összességében inkább csökkenhet, figyelembe véve az oltások időben csökkenő hatékonyságát. Három oltást a népesség közel 38%-a vette fel.

Címlapkép: Getty Images