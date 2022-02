Ijesztő kijelentést tett Putyin, ami tartós európai gázválság felé mutat

Weinhardt Attila 2022. február 02. 14:43

Jól tudjuk, hogy már most is rendkívül alacsony az európai gáztárolók töltöttsége és emiatt jövőre bajba kerülhetnek majd az uniós tagállamok, de Magyarország azért kivétel, mert megkötötte velünk a hosszú távú gázszerződését, amit ráadásul most növelni akar – gyakorlatilag ezt a fenyegető jelzést tette a tegnapi, Orbán Viktor magyar kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón Vlagyimir Putyin orosz elnök, ami az európai gázválság elhúzódását vetíti előre tartósan magas gázárak mellett.