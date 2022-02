Jogerősen kimondta a bíróság: nem tilthatja ki az Emmi a sajtót a kórházakból

Egy jogerős ítéletben kimondta a Fővárosi Törvényszék, hogy nem az Emberi Erőforrások Minisztériuma az illetékes abban, hogy mely sajtótermék mehet be a kórházakba például a koronavírus-járvány kezeléséről tudósítani, hanem az egyes kórházigazgatók – írja a Telex

Az ügy előzménye, hogy tavaly márciusban nagyon sok szerkesztőség közösen, nyílt levélben is kérte, hogy a sajtó munkatársait engedjék be a kórházak Covid-osztályaira és az oltópontokra. Az Emmi ugyanis előzetesen úgy döntött írásban, hogy „a sajtó számára az MTVA-MTI közreműködésével biztosítjuk a fotókat, felvételeket, tekintettel arra, hogy a járvány továbbra is erősen terjed, járványügyi készültség van”.

Kiderült azonban, hogy erre nem is volt döntési jogosultsága a minisztériumnak, és ezt később a Telex által kezdeményezett perben lényegében el is ismerte, hiszen arra hivatkozott, hogy a sajtómegkeresésekről nem a tárcának kellene döntenie, hanem a kórházigazgatóknak, az ő értelmezésük alapján perelni is csak az egyes intézményeket lehetett volna.

Végül a szövevényes perben a Fővárosi Törvényszék jogerősen kimondta, hogy az Emmi csak irányítási jogot gyakorol a kórházak felett, és a minisztérium sem hivatkozott olyan jogszabályra, amely alapján a sajtókérelmekről jogszerűen dönthetett volna.

Így tehát a jogerős ítélet szerint nem a minisztérium, hanem a kórházigazgatók hatásköre arról dönteni, hogy kit engednek be az intézménybe.

A Telex a TASZ segítségével vitte perre az ügyet és a cikkben a jogvédő szervezet szakértője, Pásztor Emese annak a reményének adott hangot, hogy

Ezek után lesz olyan intézményvezető, aki be fogja engedni a sajtót. Mivel ez nemhogy nem hátráltatná, sokkal inkább katalizálhatná a járvány elleni védekezést. Ha látjuk, hogy nagy a baj, akkor azt jobban el is hisszük.

Szerinte tarthatatlan, hogy eddig magyar nyelven csak határon túli tudósítások születhettek Covid-osztályokról, a közmédia képsorait leszámítva.

Címlapkép forrása: Getty Images