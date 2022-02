Kemenesi Gábor: nem kizárt, hogy a jövőben három oltás lesz majd az alapimmunizáció

Az omikron a nem megfelelően vagy oltatlanok körében arat jobban - mondta a Rádió1-en Kemenesi Gábor virológus, aki szerint a biztonságot az oltások adják, mivel azok 99 százalékban megmentenek a haláltól. A szakértő úgy véli, hogy nem kizárt, hogy a jövőben az alapimmunizációhoz három oltásra lesz majd szükség.

Az omikron a nem megfelelően vagy oltatlanok körében arat jobban, és még bőven van tere mozogni. A járványnak még koránt sincs vége, hiszen amíg vannak helyek, ahol tud mozogni, fellángolni, addig tud meglepetéseket okozni. Országonként teljesen más forgatókönyvek láthatók, mivel mások az adottságok, az átoltottságok és a hajlandóságok populációs szinten a védekezésre - ismertette Kemenesi Gábor virológus a Rádió1-en.

A virológusnak a megnyugvást, a biztonságot a vakcina adja, hiszen tudja, hogy az működik. Addig biztosan lesznek oltási igazolványok, amíg a helyzet megkívánja, a virológus nem gondolja, hogy örökre szükség lesz rájuk. Ugyanakkor, azt nem lehet megmondani, hogy ez mikor jön el, de Kemenesi Gábor szerint már látszik a fény az alagút végén, viszont ez sok dologtól függ: a vakcinák hatástartósságától, a vírus alakulásától.

A legújabb tudományos eredmények azt mondják, hogy a jelenlegi helyzetben a három oltás a legjobb, az 99 százalékban megment a haláltól.

Az oltások hatásossága és milyensége a helyzettől is függ. Nem kizárt, hogy a jövőben három oltás lesz majd az alapimmunizáció. Az emlékeztető oltásért Magyarországon 4 hónap elteltével lehet jelentkezni, ennek Kemenesi szerint egyelőre nincs tudományos alapja.

A nagy populáción mért adatok azt mutatják, hogy nem súlyosabb a harmadik oltás mellékhatása, mint előtte. Mindig vannak egyedi esetek, van olyan olyan is, akinél nem hat a vakcina és oltottként is meghal, de ez így van egy tetanusz vagy influenza oltásnál is.

