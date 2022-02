Váratlanul hatalmas orosz hitelkeretet ígért Vlagyimir Putyin Orbán Viktornak egy magyar vasúti projektre

A tegnap kora esti sajtótájékoztató élő magyar szinkrontolmácsolásában 17 perc 30 másodperc körültől kezdődött ez a téma és nehezen lehetett érteni ezt a részt. A tolmács is csak kétmilliós összegről beszélt, de az orosz elnök oldalán este megjelent szó szerinti leirat angol fordítása alapján a fentiek hangzottak el.

Az orosz elnök a beszéde bevezető részében említette az orosz-magyar vasúti együttműködések között azt is, hogy áttekintették annak a nagy egyiptomi tendernek az állását, amelyen közösen indult és nyert a két ország és 700 vasúti kocsit gyártanak le, ebből pedig már 600-at át is adtak az év elején. Arról is tett említést Putyin, hogy áttekintették a Kínából Oroszországon át Magyarországra történő vasúti áruszállítás kérdését és azt is jelezte, hogy az erről tervezett vegyesvállalat még idén az első fél évben létre fog jönni.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 07. Magyar-orosz-kínai vegyesvállalat jön létre Magyarországon

Azt is említette Putyin a beszédében, hogy az 1 milliárd köbméteres magyar plusz gázvásárlás, illetve számos egyéb magyar felvetés kapcsán menetközben (a tárgyalások alatt) egyeztetett a miniszterekkel és a legnagyobb orosz vállalatok vezetőivel és mindenkitől pozitív válaszokat kapott. Ezért mondta azt Putyin nyilvánosan, hogy a plusz magyar gázvásárlás „nem okoz nekik nagy problémát”, de majd április elején eldöntik a kérdést az illetékes orosz vállalatvezetők, általánosságban véve azonban menni fog a dolog.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 01. Orbán Viktor: 1 milliárd köbméterrel több orosz gázt kértem Vlagyimir Putyintól

Ezek után tért rá kérdés nélkül Putyin arra, hogy ugyanez igaz (menni fog) a Budapestet elkerülő vasútvonal kérdésére is, amit a magyar kormányfő vetett fel és itt mondta el a fenti bevezetőben jelzett részt, miszerint „még Orbán Viktor se tudja, de ahogy itt sétáltam a sajtótájékoztatóra, információt kaptam az orosz állami vasúttársaság vezetőjétől, ami vonatkozik a hitelkereten keresztüli kiegészítő finanszírozásra. Kétmilliárd dollár a lehetséges összeg egy ilyen projektre, és meg lehet majd kerülni Budapestet. Ez vonatkozik az atomenergia területén végzett munkára, a szakemberek képzésére, a nukleáris üzemanyag-gyártás egyes kérdéseinek megoldására is”.

Amint a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület VEKE a fenti nagy hír kapcsán Facebook-posztjában emlékeztet rá, a Putyin által bejelentett 2 milliárd dolláros hitelkeretnek volt előzménye: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter egy január végi, orosz kollégájával folytatott videókonferencia keretében is javaslatot tett erre és az oroszok már nyitottnak tűntek erre a projektre. Ahogy az akkori ITM-közlemény fogalmazott: „A Magyarországot Záhonytól Győr-Sopron térségéig átszelő kötöttpályás összeköttetés tehermentesítené a fővárosi és agglomerációs szakaszokat, a jelenleginél sokkal rövidebb menetidőkkel tenné vonzóbbá a vasúti áruszállítást. Az orosz fél a tapasztalatai, szaktudása megosztásán túl nyitott a projekt finanszírozásában való közreműködés lehetőségének vizsgálatára is”.

A jelek szerint ez a finanszírozási vizsgálat elég gyorsan átment az orosz felsővezetésen, hiszen Putyin gyakorlatilag azt jelezte, hogy megoldhatónak látnak egy 2 milliárd dolláros hitelkeretet a projekthez.

Mindez azt jelentené, hogy a szintén 2 milliárd dollár körüli, kínai hitelkeretből megépülő Belgrád-Budapest vasútvonal mellé egy másik irányú fontos vasúti fejlesztéshez jelentős orosz hitelkeretet használna fel a kormány.

A Portfolio nemrég exkluzív videót mutatott be a záhonyi gigantikus logisztikai központnál történt forgatásról, amelyet itt lehet megnézni:

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher. Moszkva, 2022. február 1.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Vlagyimir Putyin orosz elnök érkezik az Orbán Viktor kormányfővel (háttal) a tárgyalásuk után tartott sajtótájékoztatóra Moszkvában 2022. február 1-jén.