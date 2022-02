"Fantomfékezés" miatt vizsgálják a Tesla autóit

Az amerikai közlekedésbiztonsági felügyelet szerdán közölte, hogy felülvizsgálja azokat a fogyasztói panaszokat, amelyek szerint a Tesla járművei bizonyos esetekben szükségtelenül aktiválják a fékeket.

Még májusban Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója azt mondta, hogy a radarérzékelő elhagyása a részben automatizált vezetési rendszerből megoldaná az úgynevezett "fantomfékezés" problémáját, amelyre néhány Tesla-vezető már régóta panaszkodik.

A The Washington Post tegnap arról számolt be, hogy a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hatósághoz (NHTSA) beérkezett, fantomfékezéssel kapcsolatos tulajdonosi bejelentések száma az elmúlt három hónapban 107 panaszra emelkedett, míg az azt megelőző 22 hónapban csak 34 ilyen jellegű megkeresés érkezett.

"Az NHTSA tudomást szerzett az ütközéselkerüléssel kapcsolatban beérkezett panaszokról, és kockázatalapú értékelési folyamata keretében vizsgálja azokat" - mondta az NHTSA szóvivője közleményében, hozzátéve:

Ha az adatok azt mutatják, hogy kockázat állhat fenn, az NHTSA azonnal intézkedik

Még októberben a Tesla közel 12 000 járművet hívott vissza a Full Self-Driving béta szoftverének egy olyan változata miatt, amely szükségtelen fékezéseket hajtott végre vagy tévesen adott ütközésre való figyelmeztetést.

Az NHTSA egyébként korábban a Tesla vezetői asszisztens rendszerét is vizsgálta egyes baleseteket követően, illetve a Tesla játékfunkcióját is górcső alá vette, ami a tervek szerint lehetővé tette volna a sofőrök számára a jármű képernyőjén való játszást - a Tesla azonban elengedte a koncepciót. A hét elején az ügynökség azt is nyilvánosságra hozta, hogy a Tesla beleegyezett abba, hogy önként kikapcsolja a vezetőtámogató rendszerének egy olyan funkcióját, amely lehetővé tette, hogy a járművek átguruljanak a stop táblákon. A biztonsági kockázatot jelentő funkció kikapcsolásának apropóján 53 822 amerikai járművet kellett visszahívnia a vállalatnak.

