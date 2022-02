Mérföldkő: kiírták az M0 északi szektor tervezési közbeszerzését és átépítik az ország legbonyolultabb körforgalmát is

Mérföldkő, hogy kiírták a napokban az M0-s északi szakaszának tervezési közbeszerzését, hiszen ezzel gyakorlatilag elindult a beruházás, és az is fontos, hogy kiírták a közbeszerzést a budakalászi elkerülőút építésére, amely beruházással a 11-es főút Budakalász és Szentendre közötti szakasza 2x3 sávossá bővül – jelezte egy mai sajtótájékoztatón Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára. Az eseményen Forián-Szabó Gergely, Budakalász alpolgármestere bizakodásának adott hangot, hogy a tervezett fejlesztésekkel csökken Budakalász átmenő forgalma, Bodó Imre, a NIF Zrt. projektiroda-vezetője pedig összefoglalta az M0 északi szektor tervezett fejlesztéseit, beleértve a budakalászi nagy forgalmi csomópont átalakítását is, aminek részeként a Szentendre felől érkezők közvetlen felhajtási lehetőséget kapnak a Megyei hídra.

A minap kiírták az M0 északi szektor 8 km-es szakaszára a tervezési közbeszerzést az uniós közbeszerzési értesítőben, és amely kapcsán megírtuk, hogy a megvalósítás költsége várhatóan 40 milliárd forint felett lesz kilométerenként. Ennek fő oka a speciális környezet, ugyanis a tervek szerint a nyomvonal a majd több kilométer hosszan alagútban halad Budakalász és Solymár között. A közbeszerzésre február 16-ig lehet jelentkezni, amelynek nyertese legfeljebb 49 hónapot kap a tervezési munkára.

A tényleges építkezés tehát majd csak valamikor 2026-2027-ben indulhat meg.

A tervezési közbeszerzési kiírásának apropóján ma sajtótájékoztatót tartottak a megyeri hídnál, amely eseményen Vitályos Eszter, az Emmi államtitkára és Pest megye 3. számú választókerületének elnöke úgy fogalmazott: óriási mérföldkő, hogy a közbeszerzés kiírásával megkezdődött az M0-s északi szakaszának beruházása. A Magyar Építők cikkében megjelent tervezet szerint így nézne majd ki a nyomvonal Budakalász és Solymár között, Üröm és Pilisborosjenő között.

Forrás: NIF, Magyar Építők

Vitályos arra is felhívta a figyelmet, hogy szintén kiírták a közbeszerzést a budakalászi elkerülőút építésére, ezzel a beruházással a 11-es főút Budakalász és Szentendre közötti szakasza 2x3 sávossá bővül, illetve jelezte: az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál (ITM) kezdeményezték az M10-es Pilisvörösvárt elkerülő szakasz, és a Szentendrét elkerülő út tervezését a Pilis-Dunakanyar térség tehermentesítéséért.

Az idén tavasszal elindul a 11-es főút várva várt felújítása, amely szélesítést, biztonságos gyalogátkelőhelyek kialakítását, forgalomtechnikai könnyítéseket és a lámpák összehangolását is magában foglalja.

Számítások szerint évente akár 50 órával kevesebbet ülünk majd a dugóban, ezek nagyon fontos eredmények lesznek

- fogalmazott Vitályos Eszter.

Jelentősnek nevezte mindezek mellett a közösségi közlekedés javítását is: új motorvonatok álltak forgalomba Esztergom és Budapest között, a Budapest Fejlesztési Központ nemrégiben ismertette a szentendrei hévállomás felújításának terveit, a vágányok pedig a teljes vonalon megújulnak. Javítják a buszközlekedést is és a szigeti térség közösségi közlekedésbe való becsatornázását.

Forián-Szabó Gergely, Budakalász alpolgármestere azt mondta, hogy Budakalásznál több mint 13 éve csonka csomópontban végződik az M0-s autóút. A Magyar Közút adatai alapján Budakalász főterén naponta 15 ezer jármű halad át. Ez nagyjából a fele az M2-es napi forgalmának.

Ez a brutális forgalom, ami elárasztja az egész kistérséget

- fogalmazott, hozzátéve: ezért nagy öröm, hogy a projekt halad előre, erre évtizedek óta várnak a kistérségiek. Reményét fejezte ki, hogy nem véletlenül lett tíz éve nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás ennek a szakasznak a megvalósítása, most a kiviteli terv tenderkiírásával új lendületet vesz a projekt. "(..) A szó minden értelmében megláthatjuk a fényt az alagút végén" - mondta az alpolgármester.

Bodó Imre, a NIF Zrt. projektiroda-vezetője közölte: megjelentették az uniós közbeszerzési közlönyben az M0-s autóút északi szektorának - a 11-es és a 10-es főút közötti mintegy 8 kilométeres szakasz - kiviteli tervkészítéséről szóló ajánlati felhívást. A kiviteli tervek elkészítése idén tavasszal-nyár elején indulhat, és a tervkészítés 2026-ra befejeződhet, ezután folytatódik a terület előkészítése.

Ismertette: a kiírás szerint a 2x2 sáv+leállósávos, fizikai elválasztású főpálya három külön szintű csomópontot tartalmaz; az útvonal egy 2 kilométeres és egy 3,2 kilométeres alagútpárban vezet majd. A projekt része az M10-es autóút I. ütemének megvalósítása Üröm és Solymár települések között is, mintegy 4 kilométeren. Közlése szerint felülvizsgálják a 2018-ban kiadott építési engedélyt, ami alapján

a 11-es főútnál a csomópontot úgy alakítanák ki, hogy az északi-szentendrei irányból érkezőknek a Megyeri híd felé direkt kapcsolatot adnak.

Ezzel megkönnyítik az M2-es és M3-as autópályák felé a közlekedést. A tervezés során felülvizsgálják a környezetvédelmi intézkedéseket, amelyeket a korábbi tervek tartalmaztak. Az érintett közel 14 településnél beazonosították a fejlesztendő közlekedési konfliktuspontokat, ezekre külön intézkedési terv készül - mondta.

Az oltóanyag gyár és az új családi házak rezgésvédelmére is figyelni kell



A tervezési közbeszerzés számos feladata közül az alábbi bekezdések különösen érdekesek (kiemelések tőlünk):



„A nyomvonallal - alagút védelmi zónával - érintett továbbá egy influenza elleni oltóanyagot gyártó cég, mely a rezgésekre kifejezetten érzékeny. Nyomvonal korrekció szükséges az érzékeny terület érintettségének csökkentése/elkerülése érdekében.



Pilisborosjenőn az M0 nyomvonalában és környezetében megkezdődtek a családi házas és egyéb ipari/gazdasági létesítmények beépítése. Az alagút szükség szerinti új nyomvonalának és új hossz-szelvényének készítése során ezen új beépítésekre figyelemmel kell lenni, javaslatot kell tenni és meg kell tervezni különleges, elsősorban rezgés elleni védelmeket.



Tervező első feladata a meglévő engedélyezési terv felülvizsgálata, módosítása, valamint döntéselőkészítési dokumentáció készítése a fentiek figyelembe vételével a továbbtervezendő műszaki tartalmak vonatkozásában.



Vizsgálni és megtervezni szükséges továbbá a 11 sz. főúti végcsomópontot, a 11. sz. főút és az M0 északi szektor szakaszán a közvetlen, direkt kapcsolat kialakításának lehetőségét- elsődlegesen az M0 keleti szektor irányába-, valamint ugyanitt a BFK által a H5 jelű HÉV-hez tervezett P+R parkoló megközelítését.



Megtervezendő továbbá a 11. sz. főút 1111. j. úti csomópontig történő leállósávos kialakítása, a leállósáv többlet forgalmi sávként történő megnyitásának lehetőségével.



Megtervezendő a 11.sz. főút fizikai elválasztása, beleértve a budakalászi „CORA” (ma Auchan) turbó körforgalom felett átívelő híd szakaszt is (11 sz. főút a 13+651 km sz. műtárgyon).



További feladat az M0 autóút 2. sz. főút és M10 gyorsforgalmi út közötti szakaszán a leállósáv többlet forgalmi sávként történő megnyitásának vizsgálata és a szükséges létesítmények megtervezése is dinamikus forgalomirányítással.”

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán. A Megyeri híd 2020. szeptember 2-án. Az 1862 méteres híd Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei-szigeten keresztül.