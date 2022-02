Válság előtti szinten a kiskereskedelem - Idén folytatódik a növekedés?

Tavaly decemberben először haladta meg a koronavírus-járvány előtti szintet a magyar kiskereskedelem. Az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva 6,2%-kal nőtt a kiskereskedelem volumene a KSH friss adatai alapján. A növekedés várhatóan az idei évben is folytatódik, miután a keresetek dinamikusan emelkednek. A bővülés mértékét azonban a magas infláció korlátozza majd.

Elértük a válság előtti szintet

Jól sikerült a karácsony a kiskereskedelemben, miután a tavalyi év utolsó hónapjában a koronavírus-járvány ellenére nem voltak korlátozások, mivel a védekezés az oltásra épült. Éves szinten 6,2%-os növekedést mért a KSH a naptárhatástól tisztított adatok alapján. Ennél is kedvezőbb hír, hogy a kiskereskedelmi forgalom meghaladta a járvány előtti (2020 elején) mért, eddigi csúcspontját. Ahogy az alábbi ábrán látható, a járvány előtti trend nagyon messze van, ám közel két évig még a járvány előtti szint elérése sem sikerült.

Ami a részleteket illeti, decemberben az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 11,5%-kal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakihoz viszonyítva.

Meglódult a ruha- és cipőboltok forgalma

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,7, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 77%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene ugyancsak 2,7, az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szaküzleteké pedig 2,1%-kal nőtt decemberben.

Mi várható idén?

Az idei évben a minimálbér és a bérminimum 20%-os emelésének és a munkaerőhiánynak köszönhetően az átlagkeresetek 10% felett nőnek majd, egyes előrejelzések szerint 15%-os emelkedés is benne van a pakliban. Mindez kedvező hatással lesz a kiskereskedelemre nézve is. Ugyanakkor a keresetek vásárlóereje ennél jóval kisebb kisebb mértékben fog emelkedni, hiszen az infláció magas szinten alakulhat ebben az évben is.

A gyors béremelés és a költségsokkok (pl. energiaárak, alapanyagárak) hatására az infláció idén 5-6% között lehet. Hogy érzékeltessük a helyzetet: tavaly nyáron még 3%-os, ősszel 4%-os, decemberben pedig már 5%-os pénzromlást prognosztizáltak a szakértők 2022-re, mostanra pedig már 5% feletti előrejelzéseket láthatunk. Vagyis az infláció egyre nagyobbat hasít ki a bérek növekedéséből. A kiskereskedelmet segítheti a 13. havi nyugdíj folyósítása, illetve az szja-visszatérítés egy részét is a boltokban költhetik el a háztartások.

A februártól bevezetett élelmiszerár-stop hatása egyelőre bizonytalan. Az árstopos termékek ára visszacsökkent az október 15-i szintre, ám a kereskedők igyekezhetnek a többi termék árát emelni, hogy csökkentsék a veszteségüket. A láncok mindeközben mennyiségi korlátozásokat vezettek be az árstopos termékekre, hogy a kisboltosok ne vásárolják fel a készleteiket (hiszen számos kisboltnak magasabbak már a mostani beszerzési árai, mint a nagy láncok fogyasztói árai). Iparági szereplők szerint egyes cégek megpróbálhatnak az olcsóbb import felé fordulni. Egyelőre azonban nehéz megmondani, milyen hatásokkal jár az árstop.

