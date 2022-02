Megtudtuk: két magyar mintában mutatták ki a lopakodó omikron-variánst

Pénteken derült fény arra, hogy Magyarországon is megjelent az omikron fertőzőbb variánsa, a BA2 névre keresztelt variáns, amit lopakodónak is szoktak nevezni. Kérdéseinkkel megkerestük a Nemzeti Népegészségügyi Központot.

Új omikron variáns - Megszólalt az NNK

Müller Cecília országos tisztifőorvos péntek reggel közölte: Magyarországon is megjelent az omikron új, fertőzőbb variánsa. Arról is beszélt, hogy lopakodó variánsnak is szokták ezt nevezni, mert bizonyos omikron speciális teszteket ki tud kerülni.

Érdeklődésünkre a Nemzeti Népegészségügyi Központ kifejtette, hogy "Magyarországon a SARS-CoV-2 koronavírus omikron variánsának előfordulási aránya a 2022. 3. héten a PCR vizsgálatok és szekvenálások eredménye alapján 94%".

Az omikron BA.2-es alvariánsát két mintából sikerült kimutatnunk

- írta az NNK.

"A hagyományos PCR tesztek és gyorstesztek ugyanúgy kimutatják ezt az alvariánst, mint az omikront és ez az előzetes vizsgálatok alapján az omikronhoz hasonló viselkedést mutat. A három oltás ebben az esetben is nagyobb védelmet ad" - tették hozzá.

Hazánkban a 3 oltással rendelkező felnőttek aránya 39% alatt van, amivel inkább az európai mezőny második felében helyezkedünk el.

Forrás: our world in data

Mi is ez a variáns és hogyan tovább Magyarországon?

Az elmúlt hetekben részletesen foglalkoztunk az omikron új, bizonyos országokban látványosan terjedő alvariánsával.

A BA2 vagy más néven 21L néven ismert variáns a dán tapasztalatok szerit például 1,5-szer fertőzőbb, mint az "eredeti" omikron. Ugyanakkor a BA.2 omikron alvariáns okozta betegséggel ugyanakkora a kórházba kerülés kockázata, mint a világon domináns BA.1 okozta betegséggel.

A világban egyre több országban mutatják egyébként ki, viszont az elterjedtsége inkább csökkenőben van.

Forrás: outbreak.info

A legutóbbi jelentés szerint 62 országban és 36 amerikai államban van jelen ez a variáns.

Forrás: outbreak.info

Tekintettel arra, hogy bizonyítottan jobban fertőz és a dán példa alapján emelkedő járványgörbét is képes elindítani, a legnagyobb kérdés most az, hogy képes-e gyorsan terjedni az új alvariáns, akár olyannyira, hogy kiszorítsa érdemben a BA1 típusú omikron variánst.

A szakértők körében most az a konszenzusos várakozás, hogy erre nem lesz képes az új variáns, ugyanis az ötödik hullámban december vége óta nagyon sokan szereztek természetes immunitást (és emellett vették fel sokan a 3. oltást is), ezért alapesetben nem fog tudni egy új járványhullámot elindítani idehaza.

Az omikron alvariánsról korábban több cikket is írtunk:

Címlapkép forrása: Getty Images