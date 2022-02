Orbán Viktor: a Pfizer koronavírus-gyógyszerét gyárthatja Magyarország

Portfolio 2022. február 04. 07:44

Orbán Viktor miniszterelnök adott interjút a Kossuth Rádió reggeli műsorában, ahol elmondta, hogy az oroszokkal közel a megegyezés a Szputnyik vakcina gyártásáról, az előfeltétele ennek, hogy év végén már a debreceni oltóanyaggyár működni kezdjen. A PFizer koronavírus gyógyszeréből Magyarország is beszerzést tervez, de emellett a debreceni gyárban gyárthatjuk is majd, erre jelentkezett Magyarország. A kormányfő szavai szerint majdnem eljutottunk a megállapodásig az oroszokkal a hosszú távú gázszerződés kibővítéséről is.