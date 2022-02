A D-vitamin a csodaszer a koronavírus ellen? - Minden, amit erről tudni érdemes

A napokban futótűzként terjedt el a hír, hogy a D-vitamin megfelelő szintje megvéd a koronavírus okozta súlyos lefolyású betegséggel szemben. Összeszedtük, mit tudunk eddig a D-vitamin és a koronavírus betegség összefüggéseiről, hogyan érdemes szedni és hogyan nem szabad, mit javasoltak korábban a járványügyi szakértők és mire jutottak a korábbi kutatások a témában.

D-vitamin a csodaszer?

Már a járvány elején számos olyan hír látott napvilágot, miszerint a D-vitamin a legjobb védekezési eszköz a covid ellen, ám ha egy kicsit jobban a számok és információk után nézünk, azért ennél jóval árnyaltabb a kép. Már most érdemes leszögezni, a D-vitamin nem egy koronavírus elleni csodaszer, sokkal inkább az az állítás állja meg a helyét egy új kutatás szerint, hogy

a D-vitamin hiányos állapot a covidnál egy kockázati tényező lehet.

D-vitamin a járvány elején

2020 őszén a világ járványügyi szakértői is komolyan foglalkoztak azzal, hogy a D-vitamin szedése ajánlott lehet a járvány idején, de természetesen csak mértékkel.

Az amerikai járványügyi főtanácsos, Anthony Fauci például azt nyilatkozta 2020 szeptemberében, megfelelő mennyiségű vitamin a szervezetben nagyon fontos, de a C és D-vitaminok szedése önmagában nem tekinthető általános csodafegyvernek. Nem baj, ha az emberek vitaminokat szednek, de például 1000 mg C-Vitamin messze elegendő naponta, és ennél kevesebb is bőven elég, ha nem egész nap pizzát, hanem néha gyümölcsöt és zöldséget is eszünk.

A D-vitamin alacsony szintje mellett fogékonyabbak vagyunk a betegségekre, ezért a szükséges a megfelelő D-vitamin szint elérése érdekében érdemes lehet ezt a vitamint is szedni járvány idején.

Ugyanakkor a járványügyi szakértő szerint több multivitamin, mindenféle herbária és ehhez hasonló „immunerősítő” módszerek leginkább placebó-szerűen vannak csak hatással az emberek immunrendszerére. Szerinte ezek helyett három egyszerű, ingyenes tippet érdemes betartani járvány idején, amivel valóban erősebb lesz az immunrendszerünk:

Mindig aludjunk megfelelő mennyiséget, ez legtöbbük számára 7-9 órát jelent. Étkezzünk megfelelően, az összes vitaminban gazdag gyümölcs és zöldség segíthet ebben. A mediterrán étrend kiváló választás, a zöldségek, olíva olaj, a teljes kiőrlésű gabona, hal, egy kis gyümölcs nagyon jó kezdetnek. Próbáljuk kerülni vagy csillapítani a minket érő stresszt, ami néha komolyan hatással van az immunrendszer működésére. Az egyik legjobb módszer erre a rendszeres mozgás, a meditáció, a mélylégzés gyakorlása, egy forró fürdőben való relaxáció, egy masszázs, zenehallgatás, időtöltés magányosan vagy pont a hozzánk közelállókkal.

Ezek a tanácsok sokkal inkább az egészséges életmódról szólnak, és sokkal többet segítenek, mint bármi, amit beszedhetünk

A hazai szakértők is nyilatkoztak erről, Szlávik János akkor azt mondta, az általában immunerősítő hatású szerek - a C- és D-vitamin, a cink és a szelén – szedése is fontos lehet, akkor azt nyilatkozta, hogy napi 2000-3000 egység D-vitamin bevitele nagyon sokat segíthet a koronavírus elleni védekezésben.

Optimális D-vitamin szint

A D-vitamin zsírban oldódó vitaminok egy csoportjának elnevezése. Más vitaminokkal ellentétben a test képes az előállítására napfény segítségével, pontosabban bizonyos hullámhosszú UV-B sugárzás hatására. A téli időszakban Magyarországon azonban így a megfelelő szintet nehéz előállítani, így maradnak az étrendkiegészítők és a D-vitaminban gazdag élelmiszerek (pl. halfélék) a pótlására.

A Webbeteg cikke szerint a D-vitamin túladagolás kockázata csak akkor áll fenn, ha táplálék-kiegészítő formában, magas dózisban és hosszabb távon fogyasztják. Európában a javasolt maximális dózis napi 2 000 nemzetközi egység, ám a klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a 10 000 nemzetközi egység hosszú távú bevitele sem hordoz kockázatot. Mivel a D-vitamin élelmiszerben kis mennyiségben található meg, az élelmiszer általi túladagolás nem lehetséges.

Ám káros következménye is lehet a testben kialakuló túl magas D-vitamin szintnek, például a vesekövek kialakulása vagy a vese elmeszesedése, igaz, ehhez az ajánlottnál sokkal magasabb mennyiséget kellene bevinni.

Covid és a D-vitamin

2021-ben több a koronavírus és a D-vitamin szint kapcsolatát vizsgáló kutatás is megjelent. Tavaly márciusban a brit The Guardian által bemutatott két tanulmány közül

az egyik több százezres, főleg fehér emberekből álló adatbázisból kiválasztotta azokat, akik genetikailag hajlamosabbak a D-vitamin hiányra, és nem talált bizonyítékot arra, hogy a D-vitaminos étrendkiegészítők ellenállóbbá tették volna őket a vírussal szemben,

a másik 24 európai ország D-vitamin hiánnyal kapcsolatos adatait vetette össze a fertőzések és a halálesetek számával, és szintén nem talált összefüggést.

Ahogy arról pénteken beszámoltunk, egy friss izraeli kutatás ugyanakkor összefüggést mutatott ki az Izraelben igen elterjedt D-vitamin-hiányos állapot, és a Covid-betegek halálozása vagy súlyos betegsége között, valamint azt állítja, hogy a megnövelt D-vitamin-szint segíthet a COVID-19-ben szenvedő betegeknek csökkenteni a súlyos betegségek vagy a halálozás kockázatát.

A Bar Ilan Egyetem és a Galileai Orvosi Központ kutatói szerint ennek a vitaminnak olyan erős hatása van a betegség súlyosságára, hogy életkoruk és D-vitamin-szintjük alapján meg tudják jósolni, mi történik a megfertőződött emberekkel.

A D-vitamin-hiány jelentősen növeli a kockázati szintet - állapították meg az izraeli orvosok a PLOS One folyóiratban csütörtökön közzétett tanulmányukban. A méréseket a vírus első két izraeli hullámának idején, még a vakcinák széles körben elérhetővé válása előtt végezték, és az orvosok hangsúlyozták, hogy a vitaminkiegészítők nem helyettesítik a védőoltásokat, hanem csak az immunitás csökkenésének megakadályozását szolgálhatják.

Az új izraeli tanulmány szerint a fertőzés előtt táplálékkiegészítők szedésével a betegek elkerülhetik a COVID-19 legsúlyosabb következményeit.

A D-vitamin segít a fertőzötteknek, mert hatékonyan erősíti az immunrendszert a légzőrendszert megtámadó vírusos kórokozók elleni küzdelemben

- mondta a The Times of Israelnek Amiel Dror, az egyik kutató. Ez ugyanúgy vonatkozik az omikronra, mint a korábbi változatokra - tette hozzá.

Júniusban a kutatók már közzétették az előzetes eredményeket, amelyek szerint

A NEM SOKKAL A KÓRHÁZI KEZELÉS ELŐTT D-VITAMIN-HIÁNYBAN SZENVEDŐ KORONAVÍRUSOS BETEGEK 26 SZÁZALÉKA HALT MEG, SZEMBEN A NORMÁLIS D-VITAMIN-SZINTŰ BETEGEKKEL, AHOL CSAK 3 SZÁZALÉK VESZTETTE ÉLETÉT.

Azt is megállapították, hogy

A KÓRHÁZBAN KEZELT, D-VITAMIN-HIÁNYOS BETEGEK ÁTLAGOSAN 14-SZER NAGYOBB VALÓSZÍNŰSÉGGEL KERÜLTEK SÚLYOS VAGY KRITIKUS ÁLLAPOTBA, MINT MÁSOK.

Összegezve tehát a lényeg, hogy míg korábbi kutatások nem találtak összefüggést a D-vitamin és a covid lefolyása között, az izraeli friss kutatás szerint a D-vitamin hiányos állapot komoly kockázati tényező lehet a covid lefolyása szempontjából.

A tudományos világban gyakran előfordul, hogy egyes kutatások látszólag vagy tényszerűen ellentmondanak egymásnak, a tudományos viták azonban évekig is elhúzódhatnak, korábban sziklaszilárdnak hitt tézisek dőlhetnek meg, és hibákra is fény derülhet. Jelen állás szerint józan paraszti ésszel annyit tehetünk, amit a járványügyi szakemberek korábban is javasoltak: étkezzünk egészségesen, mozogjunk, és ha kell, a téli hónapokban kúraszerűen megfelelő mennyiségű D-vitamint beszedhetünk. Ha nem esünk túlzásokba, ezzel jó eséllyel nem okozunk kárt.

D-vitamin és a fertőzés

Egy pillanatra érdemes még kitérni egy amerikai kutatásra, mely nem a covid súlyosságát, hanem a fertőzés valószínűségét vizsgálta. A kutatás 2021 májusában arra jutott, hogy

a D-vitamin alacsony szintje nem növeli a koronavírussal való fertőződés kockázatát.

Ha kizárólag az adatokat vesszük figyelembe, észlelhető ilyen kapcsolat, de különböző tényezők, például a kor, nem, etnikum, testtömegindex, vérnyomás, dohányzás és lakóhely bevonása esetén nem figyelhető meg az összefüggés - írták a szakemberek a Jama Open Network című tudományos folyóiratban.

A címlapkép forrása: Getty Images.