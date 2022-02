Ebből még baj lehet és Brüsszel is ideges: nem szállít plusz gázt őszig a Gazprom a fontos útvonalakon

Nagyon furcsa a Gazprom viselkedése, amely a megugró gázkereslet és magas árak mellett sem töri magát, hogy több gázt adjon el Európában, így egyre inkább úgy tűnik, hogy a Kreml politikai nyomásgyakorlásra használja a gázszállításokat – jelentette ki egy hétfői brüsszeli gazdasági konferencián Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke emiatt azt is megpendítette: lehet, hogy tartósan magas gázárak lesznek még egy ideig és a gáztárolók feltöltésének segítése érdekében az EU több partnerrel is tárgyal.

A beszéd éppen azokban az órákban hangzott el, amikor a Reuters másik tudósítása szerint kiderült, hogy a Gazprom egyáltalán nem kötött le plusz export kapacitásokat a legfőbb európai gázszállítási útvonalakon a következő hónapokra (a Jamál-Európán, a második, illetve a harmadik negyedévekre, az orosz-ukrán határ Sudzha mérési pontján, és az ukrán-szlovák határon lévő Nagykapos mérési ponton a második negyedévre).

Így tényleg úgy tűnik, hogy csak a hosszú távú szerződésekben rögzített mennyiségeket hajlandó szállítani a magas árak mellett is a Gazprom, többet nem.

Ez a nyugati nézőpont szerint a gázszállításokon keresztüli nyomásgyakorlás, a Gazprom nézőpontjából viszont csak az történt, hogy egyszerűen nem jelentkezik elég kereslet a hosszabb távú kontraktusok iránt (mert az érintett országok a magas árak mellett inkább a tárolói készletszinteket apasztják), hogy megérje neki a plusz kapacitásokat lefoglalni a főbb szállítási útvonalakon. Arról, hogy európai nézőpontból hetek óta bírálják a Gazpromot és rajta keresztül az orosz vezetést a túl kevés gázszállítás miatt, az alábbi cikkekben is írtunk:

Akárhogy is nézzük, mindez viszont igencsak nehezíti majd áprilistól, a betárolási szezon kezdetétől az addigra várhatóan 15-25%-ra leapadt európai tárolók feltöltését és így ez növeli az ellátási nehézségek esélyét a 2022-2023-as fűtési időszak második felében. Éppen erre figyelmeztetett múlt heti moszkvai beszédében Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki azt mondta, hogy akinek nincsenek hosszú távú szerződése az oroszokkal, az nehéz helyzetbe kerülhet, de mivel Magyarország megkötötte a maga szerződését, amit ráadásul még növelni is akar, így neki nem lesz gondja.

Az Európai Bizottság elnöke a német sajtó által szervezett mai konferencián egyébként azt is mondta, hogy a testület törekszik az orosztól független gázbeszerzési források növelésére, és megemlítette a többlet norvég forrásokat is. Azt is jelezte, hogy energiabiztonsági együttműködésre lép az EU és az Egyesült Államok (erről ma tartják Washingtonban az újabb egyeztetést), illetve próbálja majd hatékonyabban kihasználni az európai gáztárolók készletének felhasználását, és növelni igyekszik a tárolói kapacitásokat is.Az Európai Bizottság a zöld átállás jegyében régóta szorgalmazza a tagállamoknak, hogy a hosszú távú (10-25 éves) gázszerződésekről egyre inkább a rövid távú (spot, következő pár havi) beszerzési kontraktusok felé forduljanak, hogy ne köteleződjenek el az oroszok felé és ösztönözve legyenek az energiahatékonyabb gazdasági szerkezet kialakítására.

