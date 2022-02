Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a hétvége adatai

A hazai koronavírus-járvány tetőzésének megtörténtére utalnak az új esetszámokról szóló hétvégi adatok. Az elmúlt három napban ugyanis 33 716 új fertőzöttet igazoltak, ami 25%-kal kevesebb az egy héttel korábbinál. A járvány kezdete óta összesen 1 650 562 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A megyék többségében valóban megtörtént a tetőzés, ennek földrajzi megoszlásáról a múlt héten itt írtunk:

4919 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 168-an vannak lélegeztetőgépen. Előbbi 26%-os, utóbbi 12%-os emelkedést jelez egy hét alatt, vagyis nem érte el még az egészségügyi rendszer terhelése az omikron variáns miatt kialakult ötödik járványhullám csúcsát.

Az elmúlt három napban elhunyt 234 beteg, így az elhunytak száma 41 975 főre emelkedett. A 234 haláleset egyelőre sajnos szintén nem utal tetőzésre: 33%-kal magasabb az egy héttel korábbinál.

Tavaly ilyenkor két járványhullám határán voltunk, az akkorihoz képest az új fertőzöttek száma most a többszöröse, a kórházi adatok és a halálesetek viszont a tavalyi szint közelében vannak az oltásoknak és az omikron variáns tulajdonságainak köszönhetően.

112 690 tesztet végeztek el az elmúlt 3 napban, ami alacsonyabb az egy héttel korábbinál. A pozitív tesztek aránya továbbra is rendkívül maga, 29,9% volt.

A beoltottak száma 6 374 293 fő, közülük 6 120 914 fő a második, 3 735 329 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. Februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken, és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. Az elmúlt napokban is több tízezren vettek részt az oltási akción. 124 ezren már a negyedik oltást is felvették.

