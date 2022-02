Ma eldőlhet, hogy leáll-e a vasúti közlekedés fele

A Mozdonyvezetők Szakszervezete február elején döntött arról, hogy határozatlan ideig sztrájkot hirdetnek a vasúti személy- és áruszállítás területen, ha addig nem jön létre megállapodás a 2021. évi reálkereset veszteségük kompenzálására. A MOSZ tagsága nem fogadja el, hogy a 2021. évi nulla százalékos béremelés és a magas infláció miatti reálkereset veszteség ne kerüljön kompenzálásra.

Az akkori bejelentésre a MÁV közleményben úgy reagált: alaptalannak és jogszerűtlennek tartja a Mozdonyvezetők Szakszervezetének sztrájkbejelentését. Kiemelték, hogy a tavaly megkötött hároméves bérmegállapodásban foglaltakat a munkaadó 2021-ben maradéktalanul betartotta, és 2022-ben is betartja. Ezt az álláspontjukat most is megerősítették.

A vasutasok egyébként 10%-os béremelést, de legalább havi bruttó 40 ezer forint pluszt kaptak 2022-re. A vita nem erről szól, mondja Barsi Balázs szakszervezeti elnök, hanem a 2021-es, vártnál magasabb infláció miatti kompenzációról, ami az érdekképviselet szerint megilleti a mozdonyvezetőket. Tavaly ugyanis a mozdonyvezetők nem kaptak béremelést.

A mai tárgyaláson a munkavállalói oldal szerint már szó eshet a sztrájk idejére biztosítandó alapszolgáltatások köréről. Az elővárosi vonatok harmada eshet ki, a nagyvárosokat összekötő vonalakon pedig minden második vonat nem indulna el.

Az elmúlt öt évben a MÁV szerint több mint 60 százalékkal növekedett a mozdonyvezetők bére, a szakszervezet viszont azt hangsúlyozza, hogy ez nemzetgazdasági átlag alatti ütem.

A mozdonyvezetők havi átlagkeresete 2021-ben meghaladta a havi 700 ezer forintot, ezt tovább növelte az éves 415 ezer forint lojalitási, és további 300 ezer forint SZÉP-kártya juttatás. Mindezeken túl a mozdonyvezetők mintegy 90 százaléka részesült további külön kifizetésekben a tavalyi évhez kapcsolódóan, 120-160 ezer forint közötti összegben - tájékoztat a MÁV.

