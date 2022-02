Örömhír a koronavírus elleni oltásokról: ennyivel csökkentették a halálozás kockázatát

Egy több napos hír jelent meg tévesen a külföldi és ennek nyomán a magyar médiában is ma a koronavírus elleni oltások halálozással szembeni hatékonyságáról a delta hullám késői szakaszára vonatkozóan, ezért érdemes tisztázni a számokat.

Az amerikai járványügyi hatóság, a Centers for Disease Control and Prevention igazgatója, Rochelle Walensky osztotta meg a legfrissebb, november 27-e és december 4-e közötti amerikai adatokat a témáról. Tudni kell, hogy ekkor még az USA-ban is a delta variáns dominálhatott. A pontos számok a CNN alaposabb tudósítása szerint így néztek ki:

az oltatlanok körében 100 ezer főre 9,7 koronavírus miatti halálozás jutott,

az oltottak körében ez csak 0,7 volt,

akik pedig a megerősítő oltást is megkapták, azok közelében 0,1 ez az arány,

mindez azt jelenti, hogy

a kétszer oltottakhoz képest 14-szeres, a háromszor oltottakhoz képest 97-szeres volt az oltatlanok koronavírus miatti halálozási valószínűsége.

Utóbbi több médiatermékben is tévesen 97%-kal magasabb halálozási kockázatként jelent meg, ami azt jelentené, hogy csak a felére csökkentette a három oltás a halálozási kockázatot, de ez nem igaz.

Walensky azt is megosztotta, hogy a Covid-19 miatt kórházba került 65 év felettiek 54%-a oltatlan volt, szemben a teljes népesség 12%-os oltás nélküli arányával ebben a korosztályban.

