Az infláció elől menekülnek a vidéki befektetők is – de hova tehetik a pénzüket 2022-ben?

Komoly pénzek mozognak az agráriumban, ez pedig a befektetéseken is látszik: nem véletlen, hogy egyre komolyabb célcsoportot jelentenek az agrárgazdálkodók – mondta el a Portfolio-nak Pozsgai Gábor, a Diófa Alapkezelő Zrt. értékesítési igazgatósági tanácsadója. A szakember szerint általánosságban érezhető, hogy az ügyfelek az infláció elől menekülve keresik a befektetési lehetőségeket 2022-ben, ez a folyamat a vidéki ügyfeleknél is egyértelműen érezhető.

Hogyan látja a magyar prémium banki piac, így például a diszkrecionális vagyonkezelés fejlődését? Milyen irányokban lenne még fejlődési potenciál? Mi az, ami a következő időszakban jelentősebben megdobhatja a prémium banki szektor kezelt vagyonát?

Az elmúlt év dinamikája nagyjából ugyanaz volt, amit ettől az évtől is várunk. A piaci várakozás az, hogy 2022-ben 10-11 százalékkal növekedhet a kezelt vagyon nagysága.

A statisztikák alapján a diszkrecionális vagyonkezelés aránya ezen belül mintegy 6 százalék lesz. Érdemes hozzátenni, hogy Európa több országában ez az arány elérheti akár a 25 százalékot is.

Ez nem egy hagyományos privátbanki működési modell: itt az ügyfél rábízza a vagyonát a vagyonkezelőre, aki rendszeres időnként beszámol neki az elért teljesítményről, de egyenként a különböző ügyletekhez nem kér külön felhatalmazást. Két fő érvet látunk a diszkrecionális vagyonkezelés mellett: az egyik, hogy az ügyfelek olyan mértékben megbíznak a vagyonkezelőben, hogy felhatalmazást adnak számára, hogy bizonyos kereteken belül szabadon döntsön a befektető vagyonáról. Emögött nyilván a vagyonkezelő track recordja (korábban elért jó eredmények) áll. A másik ok pedig az lehet, hogy bizonyos befektetők szakmai ismeretek hiányában nem kívánnak befektetési döntéseket hozni, inkább 'csak' meghatározzák azt, hogy milyen kockázati szint mellett gondolkodnak, és a befektetési döntéseket rábízzák a szakemberekre. A prémium vagyonkezelők, ahogy a Diófa Alapkezelő is, 'sikerdíj' alapú működésének köszönhetően csak az eredményes befeketések után számít fel költséget az ügyfél számára, ezt pedig a befektetéseink hozama alapján kalkuláljuk ki.

Határozottan látunk még teret a növekedéshez, ennek egyik fontos eleme, hogy fejlődik a digitális hozzáférés is. Ahogy a különböző banki termékeknél, a vagyonkezelők többsége számára sem megkerülhető, hogy digitalizáljon a vagyonkezelési szolgáltatás során. Nálunk február közepén debütál egy mobilapplikáció, és egy új, hozzá kapcsolódó online felületet is létrehoztunk. Ezek egyelőre nem proaktív platformok, diszkrecionális vagyonkezelésnél nem is nagyon van ennek létjogosultsága, de nagyon jól használható a portfólióteljesítmények mérésére, utánkövetésére, akár napi rendszerességgel.

Úgy gondolom, hogy a digitalizáció elhozhat egy nagyfokú automatizációt a prémium szegmensben is, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi 20-30 millió forintos belépési küszöböktől viszonylag rövid időn belül eljutunk a kisebb összegekig, akár az ötmilliós kategóriához is. Ezeknek a 'dobozos termékeknek' köszönhetően sok új befektető jelenhet meg, jelentősen növekedhet az ügyfélszám.

Magas inflációval kell számolni idén is, ráadásul a prémium banki számlákban kezelt vagyon harmada gyakorlatilag parlagon hever a Portfolio Prémium Banki Felmérése szerint. Milyen befektetéseket javasolnak azoknak az ügyfeleknek, akik tartanak az inflációtól?

Nagyon nehéz lett volna elkerülni az inflációval kapcsolatos aggasztó híreket; a mi ügyfeleink teljesen tisztában vannak ezzel a folyamattal, és azt is tudják, hogy az ő vagyonukra elég komoly negatív hatást gyakorolhat az infláció, ha azt egyszerűen csak a számlán hagyják.

A kimutatott év/év inflációs értékek masszívan 7 százalék felett voltak az elmúlt hónapokban, ez pedig – fogyasztási szerkezettől függően – nagy hatással lehet egy adott befektető számára.

Pár év alatt jelentős vagyont tud veszíteni az ügyfél, ha nem foglalkozik ezzel, és ha nem olyan szakemberekre bízza a vagyonkezelést, akik ezt az inflációt legalább kivédik számára, esetleg még reálhozamot is el tudnak érni.

A vagyonkezelésen belül viszonylag hamar észleltük azt, hogy az infláció felfutásával a hagyományos állampapírok helyett át kell térnünk az inflációkövető állampapírokra. Gyakorlatilag ma már nincs olyan vagyonkezelt portfóliónk, ahol fix kamatozású kötvényeket tartanánk, annak ellenére, hogy a kötvények a portfólióknak csak kis részét alkotják.

Ahhoz, hogy egy befektető prémium magyar állampapírba fektesse a pénzét, nincs szüksége ránk. Miért fizetne ezért sikerdíjat? De azt gondoljuk, hogy nagyon kis részben, likviditási céllal ennek is lehet helye egy portfólióban. A legújabb PEMÁK január végén jön ki, ez 6,6 százalékos kuponnal fog forogni. Ez pedig már nem olyan alacsony kamat, nekünk ennél nagyobb teljesítményt kell nyújtanunk a portfólió egyéb elemeivel.

A Diófa Alapkezelőnél kezelt portfóliók hangsúlyos elemei az ingatlanalapok. Ezek közül is kiemelten azok a zártkörű, tőkeáttételes ingatlanalapok, amelyek jellemzően intézményi ügyfeleknek lettek kibocsátva, így magánszemélyek számára közvetlenül nem elérhetők. A Diófa Alapkezelő ügyfelei azonban hozzáférhetnek ezekhez a lehetőségekhez, tudunk számukra allokálni ilyen exkluzív alapokat, és ezeket jelen pillanatban túl is súlyozzuk. Ezek az alapok viszonylag standard módon 8-10 százalékot hoznak évről évre, és habár a múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát, de nagyon meglepődnék, ha az amúgy elég attraktív prémium magyar állampapírok hozamától rosszabbul teljesítenének.

Emellett természetesen nálunk is vannak részvényalapok. A mostani időszak nem annyira egyértelmű a részvénypiac szempontjából, mint az elmúlt évek. Ennek oka egyrészt az infláció megjelenése a reálgazdaságban, és az a tendencia, hogy a jegybankok elkezdték a monetáris szűkítést. Vélhetőleg a Fed márciusban már léphet a kamatemelés oldalán is, és ez alapvetően megváltoztathatja a tőkepiaci viszonyokat, ami komoly hatással bírhat a részvénypiaci teljesítményekre. De bizonyos mértékig azoknál az ügyfeleknél, akik ezt igénylik, mi még mindig súlyozunk részvényeket, nagyon óvatosan kiválasztva azokat a részvényeket, amelyekről azt gondoljuk, hogy még ilyen környezetben is jól teljesíthetnek.

Pozsgai Gábor, a Diófa Alapkezelő Zrt. értékesítési igazgatósági tanácsadója

Beemelhetőek egy ilyen portfólióba dedikáltan nyugdíjcélú megtakarítási termékek is?

Abszolút érzékelhető a nyugdíjcélú megtakarítás. A mi portfóliónkban különböző időtávokat lehet választani. Abból kiindulva, hogy nálunk jellemzően nem spekulációs célú befektetők vannak, zömmel alacsony-közepes kockázatú befektetésekről beszélünk. Egy ötéves választásnál a lekötött összegekre a befektetőknek rövid távon nincs szükségük, ezt szeretnék kamatoztatni. Egy picit nagyobb kockázatot vállalnak, mint az államkötvényé, de nem feltétlenül akarnak tőkeáttételes spekulatív pozíciókat kötni, nem egy abszolút hozamú befektetésben gondolkoznak.

Ez akár tekinthető hosszabb távú gondolkodásnak, de az esetek jelentős részében tetten érhető a nyugdíjcélú megtakarítás.

Bár a portfóliónkban dedikáltan nyugdíjcélú termék nincs, maga a portfólió-összetétel, a kockázati kategóriák kijelölése azért bizonyos esetekben alkalmas arra, hogy az ügyfelek nyugdíjcélú megtakarításként kezeljék.

Van különbség a befektetési portfólióban, a kockázathoz való hozzáállásban a fővárosi és vidéki ügyfélkör között? Vannak speciális szolgáltatások, kifejezetten az agráriumból származó ügyfélkörre vonatkozóan?

A hagyományos értékesítési csatornáink miatt nálunk túlsúlyos az agrárbefektetők aránya. Vannak technikák, amikkel erről viszonylag pontos számokat tudunk kapni: az ügyfélarány megoszlásában 40 százalék fővárosi, 60 százalék vidéki, és a vidéken belül viszonylag hangsúlyos az agrárgazdálkodók aránya. Sztereotípia lenne részemről, ha azt mondanám, hogy a fővárosiak általában kockázatviselőbbek, mint egy agrárügyfél. Ezzel kapcsolatban semmilyen statisztikai felmérést nem végeztünk, és tapasztalati alapon sem feltétlenül van így. Nem gondolom, hogy egy agrárvállalkozó feltétlenül konzervatívabb befektetési politikát követne, vagy kevésbé lenne nyitott a gazdasági hírekre, változásokra, mint egy fővárosi.

Az azonban kijelenthető, hogy minél magasabb egy ügyfél iskolai végzettsége, és minél inkább közgazdasági irányultságú, annál nagyobb a kockázatviselési hajlandósága is.

Az egyik kiemelt ügyfélszegmensünk az agrárgazdálkodók csoportja. A rendezvényeken külön dedikálunk erre marketingköltséget, nagyon figyelünk arra, hogy a nagyobb agrárrendezvényeken részt vegyünk. A marketingben igyekszünk őket külön megszólítani, ennek megvannak a vizuális és verbális eszközei, de termék- vagy szolgáltatásszinten nem teszünk különbséget az ügyfelek között.

Úgy látjuk, hogy a legsikeresebb akvizíciós célcsoportunk az agrárium, viszonylag könnyen tudjuk megszólítani az agrárgazdálkodókat, és olyan szolgáltatást tudunk nekik nyújtani, amire talán fogékonyabbak.

Az egyik fő üzenetünk számukra is az inflációval kapcsolatos. Ahogy egy kártevő megeszi a terményt, ugyanúgy az infláció is megeszi a vagyont. Ez ellen pedig védekezni kell. Úgy tud védekezni, ha vagyonát olyan szakemberre bízza, akik tudják, hogy az inflációt hogyan lehet kivédeni, milyen eszközökbe érdemes a pénzt fektetni, hogy még ilyen környezetben is reálhozamot tudjunk elérni.

A cikk megjelenését a Diófa Alapkezelő Zrt. támogatta.

Címlapkép: Pénzcentrum/kepszerk.hu