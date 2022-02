Holnap már viszi a duplanyugdíjat a postás

Szerdán kezdődik a 13. havi nyugdíj postai kézbesítése egymillió embernek, a többi érintettnek pedig pénteken utalják a bankszámlájára - közölte Zsigó Róbert, a családokért felelős parlamenti államtitkár kedden a Facebook-oldalán.

A pluszjuttatás nemcsak a nyugdíjasokra, hanem a nyugdíjszerű ellátásra jogosultakra is vonatkozik. Ennek kapcsán Farkas András nyugdíjszakértő az M1-en elmondta, hogy mintegy kéttucatnyi ellátásban részesülő kap most 13. havi ellátást, tehát az öregségi nyugdíjasokon kívül megkapja az összes hozzátartozói nyugellátásban részesülő is.

Az özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, a korhatár előtti és szolgálati ellátásban részesülők is számíthatnak a plusznyugdíjra,

ezenfelül a rokkantnyugdíjasok, rehabilitációs ellátásban részesülők is. Ez Magyarország lakosságának mintegy egynegyedét érinti, az ellátásban 2,5 millió ember részesül.

A hirado.hu szerint ez havonta egy átlagos nyugdíjas esetében, aki 150 ezer forint körüli juttatást kapott decemberben, januártól már 7500 forinttal többet, összesen 157 500 forintot jelent. Vagyis februárban ennek az összegnek a duplája, azaz 315 ezer forint érkezik majd az arra jogosult átlagnyugdíjasoknak.

Azonban a nyugdíjprémiumról sem szabad elfeledkezni, hiszen az előrejelzések szerint a gazdasági növekedés idén is meghaladja a 3,5 százalékot, így az idősek az év végén is jó eséllyel számíthatnak pluszjuttatásra.

