Méretes többlet jött össze a költségvetésben

Januárban 151,3 milliárd forintos többletet hozott össze a költségvetés, a nagy kiköltekezés viszont csak ezután jön el.

A Pénzügyminisztérium gyorstájékoztatója szerint 2022 januárjában az államháztartás központi alrendszere 151,3 milliárd forintos többlettel zárt. Ezen belül a központi költségvetés 84,4 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok 34,3 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 32,6 milliárd forintos többletet értek el.

A januári egyenleg nem nevezhető kiugró értéknek a korábbi évek teljesítményéhez képest.

A minisztérium közleménye felsorolja azokat az intézkedéseket, amelyek miatt az idei költségvetés lefutása másképp alakulhat, ugyanakkor fontos ezek kapcsán látni, hogy ezek hatása legtöbbször februártól lesz effektív, vagyis az erről szóló számokat március elején láthatjuk majd a februári költségvetési egyenleg publikálásakor.

A tárca például kitér arra, hogy "2022. január 1-jétől a minimálbér 200 000 forintra, a garantált bérminimum pedig 260 000 forintra emelkedett. 2022. januártól a kormány ugyancsak megemelte az ápolók, az orvosok, a bölcsődei dolgozók, a szociális, kulturális ágazatban dolgozók, a katonák, a rendőrök, valamint a pedagógusok bérét is. A fegyveres és a rendvédelmi feladatot ellátó szerveknél foglalkoztatottak pedig a hivatalos szolgálat elismerése céljából hathavi fegyverpénzt kapnak". "A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2022. január 1-jétől 5%-kal emelkednek, és az érintettek megkapják a tizenharmadik havi nyugdíjat is" - részletezi tovább a PM.

Az szja-visszatérítés jelentős, mintegy 600 milliárd forintos összege is februárban fogja éreztetni hatását a költségvetés egyenlegére. És azt sem szabad elfelejteni, hogy 2022-ben a szociális hozzájárulási adó is tovább csökken 15,5%-ról 13%-ra, az 1,5%-os szakképzési hozzájárulás pedig megszűnt. Ugyancsak csökken a kisvállalati adó kulcsa is 11%-ról 10%-ra.

Arra is emlékeztet a szaktárca, hogy már nem az 5,9%-os hiánycél van érvényben az idei költségvetésben, hanem 4,9% a GDP arányában. Erről a fordulatról korábban itt írtunk:

A parlament által megszavazott 2022-es pénzforgalmi hiányterv (önkormányzatok nélkül számolt, központi alrendszerre vonatkozóan) 3152 milliárd forintos deficitről szólt. A tavaly év végén bemutatott prognózisban ugyanez a szám szerepelt. Az 5,9% helyett kihirdetett új, 4,9%-os (eredményszemléletű) hiánycél úgy jön össze, hogy a nominális ESA hiánycél a 2021 nyarán elfogadott 3325 milliárd forint helyett 2885 milliárd forint lesz, mert közben a GDP szintje hatalmasat változott (2500 milliárd forinttal lett nagyobb).

A 2021-es költségvetés éves számait két cikkünkben értékeltük részletesen:

Címlapkép forrása: Getty Images