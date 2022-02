Szigorúbban büntetnék a magyarok a szemetelést - Új rendszer kidolgozásába kezdett a kabinet

Jelentős eredményeket hozott a műanyag termékek tavalyi betiltása - mondta a Magyar Nemzetnek az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára, aki kiemelte, hogy a kormány által indított on­line felmérésből az derült ki, hogy az emberek szigorúbban büntetnék a szemetelést és az illegális hulladéklerakást. Így a kabinet elkezdte egy új rendszer kidolgozását.

Tavaly július 1-je óta tilos forgalomba hozni Magyarországon bizonyos egyszer használatos műanyag termékeket. A jogszabály ugyanakkor úgy szól, hogy amit a határidőig forgalomba hozott a gyártó vagy az importőr, azt a kereskedő még forgalmazhatja, tehát a tiltólistán lévő termékek készletei használhatók 2021. július 1-je után is - emlékeztet a lap.

Steiner Attila a tapasztalatokról elmondta, hogy volt, ahol nagyon gyorsan elfogytak a készletek, másutt tovább kitartott a felhalmozott tartalék. Az viszont egyértelműen kijelenthető, hogy

a tiltólistára került egyszer használatos műanyag termékek mostanra a legtöbb helyen kifutottak.

A koronavírus-járvány során azt tapasztalták, hogy a kereskedőknek nagyon gyorsan sikerült alkalmazkodniuk a szigorításhoz. Talán a boltok esetében a legszembetűnőbb a változás, mert a pénztáraknál nem is nagyon találni már műanyag zacskókat. Amelyek maradtak, azok komposztálhatók vagy lebomlanak, és főleg a papíralapú tasakok terjedtek el. A szigorítás tehát bevált - tette hozzá az államtitkár.

A cégek más területen is jól alkalmazkodtak a változtatáshoz. A vendéglátásban ma már papírból készült tányérokat és fából gyártott evőeszközöket adnak. Az átmenet itt is zökkenőmentes volt. "Fontos kiemelni: az online felmérés során adott visszajelzések arról árulkodnak, hogy az emberek egyetértenek a szigorításokkal. Úgy látjuk, hogy az érintettek közül mindenki megtalálta az alternatív megoldást. Ezek mind azt igazolják, hogy jó és előremutató döntést hoztunk" - hangoztatta az államtitkár.Steiner Attila ismertette, hogy az európai uniós szabályozással összhangban még tavaly július 1-jén hatályba léptek jelölési kötelezettségek is. A gyártóknak, kereskedőknek hangsúlyosabban kell tájékoztatniuk a vásárlókat a műanyag termékek környezetvédelmi hatásairól, hulladékgazdálkodási jellemzőiről.

Ehhez társul idén január elsejétől egy regisztrációs rendszer, amelynek segítségével követni lehet a kötelezettségek betartását.

Az államtitkár szerint nagyon fontos alternatív megoldásokat kidolgozni. A kormány a technológiaváltás támogatására tavaly 10 milliárd forint pályázati keretet különített el, amelyből 8,8 milliárdra érkezett be előminősítési kérelem 53 cégtől.

Az Országgyűlés tavaly elfogadta a reformok fő irányát a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban.

Fontos elemként bevezetnék a műanyagból és üvegből készült italcsomagolások, valamint a fémdobozok visszaváltását.

A törvényt már elfogadta az Orszá­g­gyűlés, jelenleg a részletszabályokat dolgozzák ki.

Címlapkép forrása: Getty Images