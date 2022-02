Szlávik János elárulta, milyen tünetekről panaszkodnak a kórházba kerülő koronások

Portfolio 2022. február 08. 21:05

A napokban jellemzően idősek kerülnek be a covid-osztályokra, és nem is az omikron tünetei miatt, hanem egyéb panaszokkal - monjda Szlávik János a RTL Híradójának. Az infektológus szerint a betegek nátháról, tüsszögésről, orrfolyásról, torokkaparásról számolnak be. Szerinte elképzelhető, hogy a BA.2 "lopakodó" alvariáns terjed majd el világszerte.