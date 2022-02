Hétszer kapott vakcinát, de állítólag válságos állapotban van az egyik orosz pártelnök (2.)

Lélegeztetőgépre került Vlagyimir Zsirinovszkij, az Oroszországi Liberális Demokrata Párt elnevezésű nemzeti konzervatív parlamenti párt vezetője (képünkön), akit koronavírus-fertőzéssel szállítottak kórházba - közölte az RBK orosz gazdasági lap és az URA.ru hírportál szerdán a párthoz közel álló forrásra hivatkozva. Később az orosz egészségügyi minisztérium megerősítette a pártvezér kórházi ápolását, de azt hangsúlyozták, hogy az állapota stabil.

A minisztérium megerősítette, hogy Zsirinovszkijt a moszkvai Központi Klinikai Kórházban kezelik. Tájékoztatása szerint a 75 éves pártvezetőt, akit a SARS-CoV-2 vírus omikron változata fertőzött meg, február 2-án szállították kórházba, ahol minden szükséges orvosi segítséget megkap.

A hivatalos közleményt megelőzően a politikus állapota élénk érdeklődést váltott ki az orosz sajtóban, ahol egymásnak ellentmondó értesülések is megjelentek. Az RBK szerint Zsirinovszkij "súlyos, válságos" állapotban van, amit kísérőbetegségek is súlyosbítanak. Korábban szerdán a RIA Novosztyi és a TASZSZ hírügynökség is jelentette, hogy Zsirinovszkijt a moszkvai Központi Klinikai Kórházba szállították.

A Mash.ru úgy tudja, hogy a Covid-19-ben szenvedő 75 éves pártvezetőnek kétoldali tüdőgyulladása van. A Readovka.ru híroldal úgy értesült, hogy Zsirinovszkij két hete betegedett meg, kezdetben enyhe tünetei voltak, de később "súlyos szövődmények" léptek fel nála.

A Znak.com ugyanakkor az orosz parlament alsóházi vezetéséhez közel álló forrása valótlannak minősítette a Zsirinovszkij súlyos állapotáról szóló információkat. Informátora szerint a politikus szerdán munkaügyi kérdéseket vitatott meg az Állami Duma elnökével, Vjacseszlav Vologyinnal.

December közepén Zsirinovszkij azt közölte, hogy újra beoltották a koronavírus ellen. Állítása szerint 2020 szeptembere óta hétszer kapott vakcinát.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images