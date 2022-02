Koronavírus: Magyarország egészét érintő fordulat történhetett, mutatjuk a legjobb és a legrosszabb megyéket

Már kilencedik napja csökken az új fertőzöttek hétnapos mozgóátlaga Magyarországon, egyre biztosabban jelezve, hogy túl vagyunk az omikron variáns okozta ötödik járványhullám tetőzésén. Jó hír, hogy 21%-kal csökkent a heti fertőzöttek száma a január 31-ei csúcs óta, az elmúlt napokban pedig abban a két utolsó megyében is fordulat látszik, ahol heti átlagban még minimálisan emelkedtek az esetszámok. A hivatalos esetszámok alapján most már Budapesten van jelen a legkevésbé a koronavírus.

A múlt héten még meglehetősen bizonytalan volt, hogy valóban megtörtént-e az ötödik hullám tetőzése Magyarországon, most azonban már nem 2-3, hanem 9 egymást követő nap csökkenő adatai alapján valószínűsíthetjük ezt. Még ha a koronavírus detektálása meglehetősen rossz is hazánkban, amit a pozitív tesztek 40% körüli átlagos aránya mutat. Mindenesetre

ma reggelre 29, az elmúlt hét napban pedig 20 százalékkal kevesebb új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, mint egy héttel korábban, és 21 százalékkal csökkent a hétnapos mozgóátlag a január 31-ei csúcs óta.

Szokásos térképünk is azt mutatja, hogy egyre világosabb az ország, a korábban legsötétebb, vagyis legmagasabb népességarányos fertőzésszámot mutató Közép-Magyarország egyértelműen „kitisztult”, és már csak Baranyában látunk 1300 fő feletti 100 ezer főre jutó heti esetszámot. Még a mostani szakaszban is az látható, hogy népességarányosan az ország nyugati felét jobban érinti az omikron variáns, mint a keletit.

Hogy valamifajta sorrendben lássuk a megyék adatainak alakulását, érdemes összevetni az elmúlt hetet az előző egy héttel. Baranya, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye áll az élen, a korábban az élen található Zala és Pest megye, illetve Budapest viszont már a mezőny második részében található. Sőt, kimondható, hogy a járvány most már Budapestet érinti a legkevésbé a 19 megye és a főváros közül népességarányosan.

Az alábbi ábrán az látható, hogy két megyét, Jász-Nagykun-Szolnokot és Borsod-Abaúj-Zemplént leszámítva mindenhol csökkent az elmúlt hét napban az új fertőzöttek száma, de ezekben is alacsony, 1% körüli mértékben nőtt az esetszám, vagyis inkább már csak stagnált.

Míg az elmúlt egy hétben 20-ból 18 régióban, az elmúlt három napban már mindenhol csökkent a 7 napos mozgóátlag, vagyis a rövid távú adatok mindenhol tetőzést sugallnak.

Nem biztos tehát, hogy minden megyében megtörtént a tetőzés, de vannak már erre utaló jelek. Ezt mutatja alábbi ábránk is, amelyik a szélsőséges eseteket tartalmazza: a jelenleg legfertőzöttebbnek számító Baranya, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyében már január végén – február elején tetőzött a járvány, csak időbe telik, mire a többi megye szintjére ér. Az egész omikron-hullámban kevésbé érintett Békés megyében szintén megtörténhetett korábban a tetőzés, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig (az ábrán nem szereplő Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez hasonlóan) az elmúlt napokban fordult lefelé a hétnapos esetszám.

Hogy a tetőzés mely megyében milyen esetszám környékén történik meg, az nagyon különböző lehet. Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén megye hosszabb távú járványgörbéjének összehasonlításán is látható ez a különbség, hiszen előbbit intenzíven, utóbbit kevésbé érintette most ez a hullám. Igaz, Borsod-Abaúj-Zemplénben is erősebb volt az esetszámok szempontjából a korábbiaknál.

A fenti esetszámok a korábbi hullámokéval összevetve ijesztőnek tűnhetnek, az oltásoknak és feltételezhetően az omikron variáns tulajdonságainak köszönhetően azonban mindez nem jár együtt a magyar egészségügyi ellátórendszer terhelésének agresszív növekedésével és a halottak számának hasonló emelkedésével. A kórházi ápoltak aránya a két hét alatt megfertőzöttek számához képest harmada-negyede (2%) annak, mint amit a delta-hullám szeptemberi felfutásakor láttunk (7-9%). És bár a lélegeztetőgépen lévők száma ősszel módszertani változtatás miatt is csökkent (rontva az előző hullámokkal való összehasonlíthatóságot), e téren is megerősítik a statisztikák az enyhébb járványhelyzetről érkező beszámolókat, csakúgy, mint a halálesetek szempontjából. Bár a súlyos esetek abszolút száma emelkedik, az esetszámok arányában mindezek az omikron hullámban csak mérsékelten emelkedtek eddig.

