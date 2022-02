Idehaza is jöhetnek a permetező drónok – lépett a kormány

Nincs már jogszabályi akadálya a drónok használatának a hazai mezőgazdaságban sem, miután az Agrárminisztérium (AM) az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) együttműködésben megalkotta a szükséges jogi hátteret. A drónos permetezés hatékony, kevesebb ráfordítással jár, ezért egyszerre szolgálja a profitabilitást és a fenntarthatóságot is.

A légi permetezésre vonatkozó jogszabály módosításával az Agrárminisztérium (AM) az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) együttműködésben megalkotta a növényvédő szer drónokkal történő kijuttatásának jogszabályi környezetét, elősegítve ezzel, hogy az új, pontosabb és célzottabb kijuttatást lehetővé tevő légi permetezési technológia a magyar gazdák rendelkezésére állhasson - közölte csütörtökön az Agrárminisztérium.

Több szempontból is indokolt

A szaktárca emlékeztetett: a légi növényvédelmi tevékenység hagyományos zárt kabinú légi járművekkel, például helikopterrel, merevszárnyú repülőgép végzett permetezés eddig is elérhető volt a magyar gazdák számára az EU által megadott keretek közt. A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 4/2022. (II. 8.) AM rendelet megjelenésével azonban a drónos permetezés jogszabályi feltételei is elérhetőek a termelők számára.

Ez egyaránt szolgálja a gazdálkodók és a piac érdekeit, szem előtt tartva a fogyasztók jogos élelmiszerbiztonsági elvárásait és az agrárkörnyezet fenntartható védelmét

– fogalmaz a közlemény.

A Digitális Jólét Program (DJP) koordinációjában működő Magyarországi Drón Koalíció (MDK) a megalakulását követően, mint témaspecifikus együttműködési fórum is aktívan támogatta jogalkotási folyamatot és közvetítette az MDK tagjainak, szakmai szervezeteinek ajánlásait. A jogszabály módosítással megteremtettük a légi permetezések pilóta nélküli légi járművekkel (drónokkal) történő elvégzéséhez szükséges képzettségi, adminisztrációs és műszaki előírásait - írta a szaktárca.

Világszerte terjed a drónok használata

Ennek megfelelően a drónokkal történő légi permetezés, a pilóta nélküli légijárművel történő légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosultak nyilvántartásában szereplő személy által, pilóta nélküli légi járművel történő kijuttatásra engedélyezett növényvédő szerrel, a hagyományos légi permetezésnél már korábban „megszokott” adminisztrációs feltételrendszer mellett áll majd a növénytermesztők rendelkezésére.

A technológia fejlődésével a drónok használata a mezőgazdasági termelésben is világszerte terjed, a pilóta nélküli kisrepülők alkalmazását azonban nagyban hátráltatja a jogszabályi környezet, illetve a korszerű rendelkezések hiány számos országban. A drónokat elsősorban a talaj, a termés megfigyelésére, monitorozására, valamint növényvédőszerek kijuttatására használnak jelenleg.

A drónos permetezés előnye, hogy hatékonyabban és takarékosabban lehet kijuttatni a különböző anyagokat a terület kímélésével együtt, hiszen nem kell munkagépeknek felvonulniuk a földeken.

Ráadásul az egyre automatizáltabb drónok használata kevesebb élőmunkával jár, márpedig a munkaerőhiány hatalmas probléma a mezőgazdaságban is szerte a világon.

Fotó: Getty Images