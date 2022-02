Nincs megállás: tovább nőtt az amerikai infláció - nem is kicsit

Januárban tovább nőtt az infláció az Egyesült Államokban, 7,5% volt az éves áremelkedés mértéke a decemberi 7% után. Az infláció magasabb volt, mint amit az elemzők vártak.

Januárban 7,5%-kal nőtt az éves infláció az Egyesült Államokban - derült ki a most közölt friss adatokból. Decemberben még 7% volt az infláció, azaz az áremelkedés mértéke még ahhoz képest is jelentős emelkedést mutat.

Az elemzők számítottak a gyorsulásra: a Reuters konszenzusa 7,3% volt, a Dow Jones elemzői körképe 7,2%-os inflációt várt - a tényadat tehát végül az elemzői várakozásokat is felülmúlta. A januári infláció 1982 februárja óta a legmagasabb éves emelkedést jelenti.

Az inflációt az Egyesült Államokban messze nemcsak kínálati tényezők okozzák: az élelmiszer- és energiárak figyelembe vétele nélkül mért magindex 6%-os éves emelkedést mutat, ami szintén gyorsulást jelent a decemberi 5,5%-hoz képest, és felülmúlja az elemzői várakozásokat.

A hírre a dollár erősödni kezdett. Ma egyébként inkább optimista hangulat uralkodott a devizapiacon, a forint is erősödött és a dollár kis mértékben gyengült az euróval szemben, a friss inflációs adat viszont követ dobott az állóvízbe. A forint is veszített lendületéből a mai hír után. A hírre a tízéves amerikai kötvényhozam is emelkedik, és már vészesen közelíti a lélektani 2%-os szintet (jelenleg 1,98%).

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Az amerikai jegybank szigorítási ciklusban van, a friss adat pedig azt jelenti, hogy a Fed márciusban szinte biztosan kamatot emel márciusban. Továbbá kérdés, hogy a jegybank hányszor és mekkora mértékben emel kamatot - a januári inflációs adat fokozódó árnyomásról árulkodik, ami egyre valószínűbbé teszi a 6 vagy annál több kamatemelést (a másik lehetőség a negyedévenkénti emelés).

Ezen felül a jegybank már utalt a mennyiségi szigorítás elkezdésére is, azaz a koronaválságban felhalmozott kötvények eladására. A lépés az év második felében jöhet, és még a jegybanknál sincsenek tisztában ennek mértékével és ütemezésével. Az erősödő inflációs nyomás határozott mennyiségi szigorítást indokolhat, azaz a következő hónapok inflációs folyamatai meghatározóak lesznek - a januári adat viszont semmi jót nem vetít előre.

Címlapkép: Getty Images