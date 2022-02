Putyin remek karácsonyi ajándékot adott Európának a gázszállítás fékezésével – állítja a cseh külügyminiszter és van benne valami

Jan Lipavsky ezt úgy értette, hogy az oroszok nyomásgyakorlási célú gázszállítás visszafogása ellenkező hatást ért el, mert ösztönözte a cseppfolyósított földgáz (LNG) Európába irányítását az ázsiai és amerikai tankerek segítségével és ráerősített arra a felismerésre, hogy még több LNG-kikötőt, fogadó kapacitást kell építeni, hogy az oroszok felőli sérülékenységet csökkenteni lehessen. Hozzátette:

Nem azt mondom, hogy egyedül az LNG-től függjünk, de mindez nagyon jó példa arra, hogy Oroszország nem engedheti meg magának azt, hogy a gázt gazdasági hátterű nyomásgyakorlásra használja, mert ha Európa elegendő terminált, mechanizmust épít, akkor diverzifikálni fogja az energiabiztonságát.

Jan Lipavsky határozottan amellett foglalt állást, hogy országának törekednie kell minél több, LNG-kikötő felőli gáz beszerzésének lehetőségére is, ami kézenfekvő, hogy leginkább Németországból és Lengyelországból történhetne meg.

Arról már hetek óta írunk, hogy az oroszok két főbb európai gázszállítási útvonalon kimutathatóan kevesebb gázt küldenek, mint korábban (Jamál-Európa, és az ukrán-szlovák vezetéken a nagykaposi mérési ponton), és a Nemzetközi Energia Ügynökség főközgazdásza szerint is jelentősen elmaradnak az oroszok attól a gázszállítási volumentől, amit igenis tudnának produkálni.

Ez a nyugati nézőpont szerint nyomásgyakorlás az Északi Áramlat 2 mielőbbi német és brüsszeli engedélyezésére, illetve a NATO-tól várt biztonsági garanciák kizsarolása érdekében. Orosz nézőpont szerint viszont ők minden hosszú távú szerződést teljesítenek, de mivel brüsszeli szorgalmazásra az ilyen szerződéseket egyre inkább hanyagolták az utóbbi években a tagállamok, ezért szállítanak ők is kevesebbet és ezért nem jelennek meg a magas spot árak mellett sem rövid távú kapacitásaukciókon több gázzal.

Mindez oda vezet, hogy most kb. 18%-ponttal alacsonyabb az európai gáztárolók átlagos töltöttségi szintje, mint az ilyenkor szokásos az elmúlt 10 év átlaga alapján és a tél végére leapadnak a tartalékok, így kérdéses, hogy a tavasztól induló betárolási szezon mellett mennyire lesznek majd képesek az európai tagállamok kellő szintre feltornászni a tárolói töltöttségüket. Félő, hogy a 2022-2023-as fűtési szezon második felére nem lesz elegendő a gázuk és éppen erre figyelmeztetett a minap maga az orosz elnök is.

A visszafogott orosz gázszállítások tartósan magasabban tartják a gázárakat, ami extra bevételt jelent az orosz költségvetésnek és egy friss Bloomberg-cikk arra hívja fel a figyelmet, hogy az orosz költségvetés idén extra 65 milliárd dollárnyi bevételhez juthat részben a gázárak, részben az olajárak tartósan magas szintje miatt.

A holland TTF gáztőzsde 2022. márciusi gázkontraktusának áralakulása (EUR/MWh). Forrás: theice.com

Közben az is érdekes, hogy tegnap a japán ipari miniszter az európai és amerikai szorgalmazás nyomán azt jelentette be: néhány LNG-szállítmányt átirányítanak Európa felé már februárban, de a többlet gázszállítás majd inkább márciusban jelentkezik, hogy ezzel is segítsék a magas gázárak letörését és a tárolói felhasználás zökkenőmentessé tételét. Ez is jó példa arra, amit a cseh külügyminiszter mondott, hogy

az oroszok által is kiváltott európai gázpiaci helyzet fokozta a nemzetközi összefogást és emiatt már orosz-ukrán háború nélkül is felpörög az Európába irányuló LNG-szállítás.

Az amerikai szállítás januárban közel 11 milliárd köbméterrel új csúcsra ért és az utóbbi hetek alapján jól látszik, hogy amerikai és európai szorgalmazásra vészhelyzeti terv készül arra az esetre, ha az orosz támadás miatt, a nyugati szankciók hatására teljesen leállna az oroszok európai gázszállítása. Amint rámutattunk: nincs az a forgatókönyv, ami egy ilyen akut helyzetet teljesen áthidalna, de ha csak részlegesen állnának le az orosz szállítások, akkor a megnövelt norvég, algériai, katari, amerikai, japán vezetékes és LNG-szállításokkal már valahogy túlélné a kontinens a helyzetet.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 28. Ha Putyin támad, Európa a hideg padlóra rogyhat az orosz energiafüggőség miatt

Így tehát az orosz nyomásgyakorlás visszafelé elsülésének, amire a cseh miniszter utalt, igenis látszanak kisebb jelei, de persze rendkívül időigényes az oroszoktól való függés tartós csökkentése, mert sok infrastrukturális beruházás is kell, addig pedig a magas gázárak levét meg kell innia a kontinensnek.

Egy másik lehetőség lenne a gázár plafon maximalizásása Európában, mert az az áramárakat is korlátozná, a piaci gázárak és a szabályozott gázárak közti különbséget pedig (közös) költségvetési forrásból is lehetne finanszírozni. Egy minap kiszivárgott hír szerint Brüsszelben már mérlegelik az ilyen jellegű piaci beavatkozások lehetőségét is.

Emellett az is porondon van, hogy a közös gázbeszerzés és tárolás terén lépjen előre Európa. Éppen ezt szorgalmazta az olasz gázinfrastruktúra üzemeltető SNAM cég vezetője, aki a Politico-nak azt hangsúlyozta: be kell fejezni az oroszok hibáztatását a gázhelyzetért, és egyszerűen jelentős tároló kapacitásokat kell kiépíteni, vagy a meglévőket fel kell töltetni, így a tavasztól őszig tartó, olcsó orosz gázból való betárolás idején jelentős tartalékokat lehetne felhalmozni, ami a téli orosz zsarolási potenciált is gyengítené, illetve nem kellene a téli szezonban elképesztően magas árak mellett versenyezni az LNG-szállítmányokért.

Marco Alverá rámutatott arra, hogy Kínában évente mintegy 15 millió háztartás fűtését állítják át szénről gázra (a mögöttes energiatermelés energiahordozóját), és így 2-3 évente annyi új gázkereslet jelentkezik, mint ami a francia piacnak felel meg. Így tehát szerinte a több európai gáztárolás és az olcsó orosz vezetékes import kihasználása mellett lenne annyi tartaléka Európának, hogy a téli szezonban nem kellene versenybe szállnia a magas árak mellett is kitartóan erős kínai LNG-kereslettel.

Címlapkép forrása: Shutterstock