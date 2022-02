Itt az újabb hidegzuhany: megint hatalmas meglepetést okozott a magyar infláció

Az előzetesen várt 7,45%-kal szemben 7,9% volt az infláció januárban – közölte a KSH péntek reggel. Ezzel 2007 augusztusa óta nem látott szintre emelkedett az áremelkedési ütem Magyarországon.

A novemberi és decemberi 7,4 százalékról januárban tovább erősödött az infláció a várt stagnálása helyett. A mostani 7,9%-nál magasabb

2007 augusztusában volt utoljára az áremelkedési ütem.

A maginfláció 7,4%-ra emelkedett a decemberi 6,4%-ról, ez több mint húsz éve, 2001 decembere óta a legmagasabb érték.

Jól szemlélteti az adat meglepetésértékét, hogy a Portfolio elemzői konszenzusának mediánja 7,45% volt, vagyis stagnálásra, minimális emelkedésre számítottak, a legmagasabb előrejelzés is 7,6 százalék volt. Vagyis az adat még a legmerészebb várakozásokat is felülmúlta.

A mostani adat akár alapjaiban írhatja át a következő hónapokra várható inflációs pályát, ez pedig a jegybank monetáris politikájára is hatással lehet. A jelenlegi várakozások szerint januárban már tetőzhetett az áremelkedés üteme, februártól a kormány által bejelentett árstop is életbe lép, bár a szakemberek többsége csak jelképes hatást vár néhány termék árának befagyasztásától. A kellemetlen meglepetés az MNB-t is még erőteljesebb kamatemelés felé szoríthatja, a jegybank friss inflációs előrejelzése majd csak március végén jelenik meg.

A magas infláció mögött több tényező húzódik. Az egész világot óriási energia- és alapanyagársokk érte, ami miatt a korábbi kényelmes helyzet, miszerint a külső környezet folyamatos hűtő hatást gyakorol az inflációra, véget ért. Emellett a belső tényezők is az infláció gyorsulása irányába hatnak. A bérnyomás a munkaerőhiány miatt eleve erős, erre a minimálbér 20%-os emelése még rátett egy lapáttal, ez pedig költség- és keresleti oldalról is hajtja felfelé az árakat. A jövedelemkiáramlást növeli még a kormányzat választás előtti példátlanul expanzív költségvetési politikája, ami elsősorban lakossági transzferekben jelenik meg.

Ilyen környezetben az áremelési szándékok és az inflációs várakozások is erősödnek, az átárazások üteme érezhetően gyorsul ami különösen nehéz helyzetbe hozza a monetáris politikát. A kamatemelések a hazai gazdaságszerkezetben önmagukban nagyon mérsékelt hatást fejtenek csak ki az árakra, az árfolyamerősítésben pedig (ami az importált inflációt fékezhetné kissé) egyelőre mérsékelt sikereket ért el az MNB.

Az év eleji drágulás az élelmiszerek körében volt látványos, egyetlen hónap alatt 3%-kal drágult ez a termékkör. A gyenge forint és a külföldi erősödő árnyomás hatására mára teljesen elfelejthetjük a tartós fogyasztási cikkek körében a hosszú évekig kitartó deflációt. Havi alapon 1%-os volt itt a drágulás, egy év alatt pedig 7,9%-kal emelkedtek az árak, pont annyival, mint amennyi a teljes infláció.

Egy év alatt az élelmiszerek ára 10,1 százalékkal emelkedett, ezen belül az étolajé 33,4, a liszté 31, a margariné 21,2, a kenyéré és a baromfihúsé 18-18, a tejtermékeké 17,2, a tejé 16,9, a sajté 15,8, a száraztésztáé 15,1, a péksüteményeké 14,9, a munkahelyi étkezésé 11,3, az éttermi étkezésé 11,2, a cukoré 11%-kal lett magasabb – közölte a KSH. A járműüzemanyagok ára 22,5, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 17,1%-kal lett magasabb. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 7,7, ezen belül a dohányáruk 10%-kal drágultak. A tartós fogyasztási cikkekért 7,9, ezen belül a konyha- és egyéb bútorokért 15,7, a szobabútorokért 13,9, a televíziókért 8,8, a használt személygépkocsikért 8,2%-kal kellett többet fizetni. A szolgáltatások díja 5,2%-kal emelkedett, ezen belül a lakásjavítás és -karbantartás 16,3, a járműjavítás és -karbantartás 10,7%-kal került többe.

Egy hónap alatt fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal nőttek. Az élelmiszerek 3, ezen belül az étolaj 8,6, a liszt 7,9, az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 6,9, a kávé 6,5, a sajt 5,8, a baromfihús 5, a száraztészta 4,4, a tej 3,6, a péksütemények 3,5, a cukor 3,4%-kal lett drágább. A szeszes italok, dohányáruk ára 1,2, ezen belül a szeszes italoké 2,3%-kal nőtt. A tartós fogyasztási cikkek 1, ezen belül a használt személygépkocsik 1,6, az újak pedig 1,3%-kal drágultak. A járműüzemanyagok ára 1,1%-kal emelkedett. A szolgáltatásokért 0,7%-kal kellett többet fizetni, ezen belül a lakásjavítás és -karbantartás díja 3,3, az autópálya, gépkocsikölcsönzés, parkolás díja – az autópályadíjak emelésének hatására – 2,8%-kal nőtt. A szezon végi kiárusítások következtében a ruházkodási cikkek 1,7%-kal kevesebbe kerültek.

