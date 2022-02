Súlyos igazság derült ki a magyar nyugdíjakról

A héten megérkező 13. havi nyugdíj olyan erejű pluszjuttatás, mintha 8 százalékos emelést kapnának az idősek – mondta az Inforádió érdeklődésére Farkas András. A nyugdíjszakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy ennek ellenére is tovább nyílik az olló a nettó bérek és a nyugdíjak között.

Farkas András nyugdíjszakértő ismertette, hogy a nyugdíjakat úgy állapítják meg, hogy a megállapítás éve előtti év nettó nemzetgazdasági átlagkereseti szintjéhez igazítják az 1988 óta évente keresett, nettósított pénzeket, és így lesz egy számított, havi nettó életpályakereset-összeg, ami alapján aztán meg lehet állapítani a nyugdíjat. Hogy a mindenkori megállapítás előtti év nemzetgazdasági átlagkereseti szintje a referenciaérték, ezért 2015 óta minden évben sokkal jobban járt az a nyugdíjba menő, aki egy későbbi évben kérte a nyugdíja megállapítását. Ennek olyan óriási a jelentősége, hogy gyakorlatilag ugyanolyan erejű meghatározó jelentősége van annak, hogy melyik évben kéri valaki a nyugdíjat, mint annak, amitől egyébként függ a nyugdíj, a ledolgozott évek száma és az említett bizonyos átlagkereset.

Hogy ez mekkora eltéréseket tud okozni, arra következő példát mondta: ha valaki 2015-ben ment el hasonló "múlttal" nyugdíjba, mint egy mostani elvonuló, 80 százalékkal kisebb nyugdíjalapot képező keresetet állíthatott maga számára elő, mert annyival rosszabbak voltak a valorizációs szorzók, hiszen 2015 és 2021 között a nyugdíjak emelkedése csak az inflációt követte, míg a bérek ennek többszörösével nőttek. Ebből következik az, hogy a bér–nyugdíj-olló folyamatosan nyílik.

És azt sem tartja valószínűnek a szakértő, hogy a megnövekedett inflációval most lépést tart a nyugdíj.

"Egyrészt van egy olyan szabályozó rendszer, hogy ha magasabb lenne az infláció idén 5 százaléknál, akkor novemberben visszamenőleges kiegészítő nyugdíjemelésre kerül sor, de most van egy jóval erősebb védelmi rendszer, mely szerint érkezik a 13. havi nyugdíj, ami további 8 százalékos emeléssel egyenértékű" – erősítette meg Farkas András.

Vagyis 13 százaléknyi "védettségi zónájuk" van a nyugdíjasoknak az inflációval szemben, ami elegendő lesz szerinte az infláció kivédésére idén.

Mint kitért rá, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése alulról fogja felhajtani a béreket, így a nemzetgazdasági átlagkereset emelkedése jóval jelentősebb mértékű lesz a szokásosnál, emiatt aztán aki 2023-ban megy nyugdíjba, az élvezni fogja a valorizációs szorzókban beálló pozitív változást, viszont újra lemaradhatnak a nyugdíjasok az olló nyílása miatt. "Az elszegényedési csúszda meredeksége most sokkal enyhébb lett a 13. havi nyugdíjnak is köszönhetően, de igazán mindaddig nem lehet zárni ezt az ollót, amíg a nyugdíjemelés módszere nem változik meg, és kizárólag az inflációt követi" – tette hozzá Farkas András.

A Portfolio még tavaly nyáron jelezte, hogy új mélypontra (és egyúttal most először az EU-átlag alá) csökkent Magyarországon a helyettesítési ráta, vagyis, hogy az átlagnyugdíj összege mennyit ér valójában, ha a bérekhez viszonyítjuk. Ez első (és az érintettek számára valószínűleg sokadik) ránézésre nagyon kellemetlen fejlemény, de nem árt tisztában lenni azzal, hogy miért történik ez és miért nem is annyira drámai a helyzet.

A nyugdíjrendszer egésze és fenntarthatósága szempontjából is érdemes megvizsgálni az aktuális folyamatokat. A helyettesítési ráta tartósnak tűnő leszakadása kellemetlen fejlemény a nyugdíjasok szemszögéből, azonban a nyugdíjrendszer fenntarthatósága szempontjából kifejezetten üdvös eredmény. Korábban is bemutattuk, hogy a bérek szintjétől elmaradó nyugdíj nem véletlen, és nincs is rá esély, hogy lényegesen javuljon. Pár évvel ezelőtti cikkünkben felhívtuk arra a figyelmet, hogy valójában a fájdalmas jelenség még csak a kezdete annak a látványos folyamatnak, ami évről évre egyre nagyobb nyugdíjlemaradást hoz a bérekhez viszonyítva (vannak olyan számítások, amelyek arról szólnak, hogy a helyettesítési ráta a mostani 50% feletti szintről 40% közelébe süllyed).

Címlapkép forrása: Getty Images