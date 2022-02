Bevált az ijesztő jóslat: van olyan benzinkút, ahol csak 10 litert lehet tankolni

A tankolható mennyiséget korlátozza egyre több benzinkút az üzemanyagárstop meghosszabbítása miatt - hangzott el az RTL hétfő esti híradójában.

A csatorna beszámolója szerint van, ahol legfeljebb 10 liter gázolajat adnak el egy autósnak, máshol csak hatan tölthetik tele a kocsijukat egy nap alatt.

A gázolaj értékesítésének korlátozása nem véletlen, ugyanis az adott kút tájékoztatása szerint minden eladott liter után 8 forintnál is nagyobb veszteséget kénytelen elkönyvelni és ezt meg is osztotta egy tájékoztató papír kihelyezésével az érintett autósokkal is a tulajdonos (aki egyébként hatósági ellenőrzésektől tart, ezért nem akart nyilatkozni).

Egyes elemzői vélemények már előre vetítették ezt a lépést a benzinárstop meghosszabbítása miatt:

Egy másik kúttulajdonos arról beszélt, hogy a benzinárstop miatt az egyik kútját kénytelen lesz bezárni, a csatorna által felkeresett harmadik üzemanyagállomás pedig 250 literben korlátozta a napi üzemanyag-mennyiséget, vagyis körülbelül 6 autót tankolhatnak tele itt egy nap alatt.

A Holtankoljak.hu szerint egyelőre nagyjából 50 kutas jelentett be valamekkora korlátozást. De ha tovább drágul az olaj, többen lesznek, és akár minden második vállalkozás bezárhatja kútját.

Akkor több száz töltőállomás dönthet úgy kényszerűségből, hogy ekkora veszteségeket nem tud 3 hónapig elszenvedni

– vetítette előre a híradónak Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője.

A mennyiségi korlátozások különböző bevezetésével a kutak üzemeltetői a veszteséget akarják minimalizálni érthető módon a következő 3 hónapban, és az értékesítés felfüggesztését, valamint üzemanyagállomásuk átvételét akarják megelőzni, a jogszabály ugyanis erre is lehetőséget ad. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára viszont azt mondta, hogy egyszerűnek nem nevezhető egy ilyen kútátadás, sőt a gyakorlatban szinte kivitelezhetetlen.

Az RTL-nek a kormány azt a választ írta, hogy "az üzemszünetet hirdető vagy ismételt jogsértésen ért benzinkutak működtetése az ellátás biztonsága érdekében átmenetileg egy nyilvántartott szolgáltatóra bízható.”

Emlékezetes, hasonló lépésről (egy vásárlóra jutó mennyiségi korlátozásról) döntött több kiskereskedelmi lánc is az élelmiszerár-stop hatálya alá tartozó több termék esetében, igaz ott a mögöttes magyarázat az volt, hogy a kisebb boltok tulajdonosai ne vásárolják fel a teljes készletet a nagyobb láncoknál.

