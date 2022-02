Felkészült a NAV a benzinkutak leállására: így kell bejelenteni az üzemszünetet

Megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldalán egy közlemény, amelyben az üzemanyag-töltőállomások esetleges üzemszünetéről szóló bejelentés módját ismertetik.

Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője, ha a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 43. § (3) bekezdése szerinti üzemszünetet hirdet, akkor azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül be kell jelentenie - írja közleményében a NAV.

Hogyan lehet megtenni a bejelentést?

A bejelentést elektronikus úton kell megküldeni, az e-Papír szolgáltatással - írják. Az e-Papír szolgáltatás használatakor

a Témacsoport rovat legördülő listájából az „Egyéb” opciót

az Ügytípus rovat legördülő listájából az „Egyéb” opciót

a Címzett rovat legördülő listájából az üzemanyagtöltő állomás fekvése (címe) szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságot

kell kiválasztani. Az igazgatóságok listája elérhető: itt.

Fontos tudnivaló továbbá, hogy a bejelentés akkor szabályos, ha azt elektronikusan nyújtották be, és

az üzemeltető saját tárhelyéről (cégkapu, hivatali tárhely, KÜNY tárhely) küldte, vagy

a bejelentés nem az üzemeltető saját tárhelyéről érkezett, de a beküldő az üzemeltető törvényes képviselője, vagy

a bejelentés nem az üzemeltető saját tárhelyéről érkezett, de az e-Papír mellékleteként érkező bejelentés az üzemeltető vagy törvényes képviselője elektronikus aláírását vagy AVDH hitelesítését tartalmazza; vagy

a bejelentés nem az üzemeltető saját tárhelyéről érkezik és a bejelentéshez a beküldőre vonatkozó eseti meghatalmazást csatoltak. A meghatalmazásnak az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint teljes bizonyító erejű köz-, vagy magánokiratnak kell lennie, azt a meghatalmazónak elektronikusan alá kell írnia vagy AVDH-val kell hitelesítenie, és így kell csatolnia az e-Papírhoz.

Mit kell tartalmaznia a bejelentésnek?

A bejelentést az alábbi ajánlásnak megfelelő adattartalommal kell megtenni (a szöveg alkalmazása nem kötelező, de a választott szövegezésben a …-al jelölt adatoknak szerepelniük kell).

… (nyilatkozatot tevő neve) … (nyilatkozatot tevő minősége) mint a(z) … (üzemeltető neve) … (üzemeltető adószáma), … (üzemanyagtöltő állomás címe) alatti üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján bejelentem az üzemszünetet. Ezen kívül órára pontosan szerepeltetni kell az üzemszünet kezdetét is.

Jöhet a benzinkutak tömeges leállása?

A kormány május 15-ig meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árplafonját, ami az üzemanyagok világpiaci drágulása miatt veszteséget okoz a benzinkutaknak. A döntés hatására három Tolna megyei benzinkút már be is zárt, és ha a kereslet tovább nő, a benzinkutak veszteségei is nőhetnek. A probléma elsősorban a kisebb kutakat érinti, a nagy láncok ugyanis jelentősebb tartalékokkal rendelkeznek. Bővebben itt írtunk a helyzetről.

