Eltörölte a maszkviselési kötelezettséget a New York-i tőzsde azok számára, akik be vannak oltva – írja a Reuters.

A lépésre rövidesen azután kerül sor, hogy több nagybank is hasonló intézkedéseket jelentett be az elmúlt napokban, többek közt a Goldman Sachs, a JP Morgan és a Morgan Stanley is.

A bankoknál természetesen önkéntesen természetesen is lehet maszkot hordani, de nem lesz ez többé kötelező beltéren.

Címlapkép: Getty Images