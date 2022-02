Máris jócskán finomította az ukrán nagykövet a nagy Putyin-engedménnyel kapcsolatos kijelentését

Miután félreérthető módon olyan kijelentést tett hétfő reggel Ukrajna Egyesült Királyságba akkreditált nagykövete a BBC-nek, hogy Ukrajna akár hajlandó lehet feladni a NATO-csatlakozási törekvést is az orosz háború elkerülése érdekében, máris jelentősen pontosította kijelentését.

A BBC a reggeli kijelentés után egy tisztázó kérdést intézett Vadim Prisztajko nagykövet felé, hogy tehát akkor újragondolná-e Ukrajna a NATO-hoz való csatlakozási ambícióit, angolul így válaszolt a nagykövet:

Nem, ezt nem és nagyon örülök, hogy van lehetőségem pontosítani az álláspontomat.

A nagykövet ezután úgy folytatta a tisztázást a Reuters tudósítása szerint: "Nem vagyunk a NATO tagjai jelenleg és ahhoz, hogy elkerüljük a háborút, sokféle engedményre készen állunk és éppen ezt tesszük az Oroszországgal folytatott megbeszélések során. De ezeknek semmi közük a NATO-tagsághoz, ami benne van az alkotmányban. Ezek (az engedmények – a szerk.) nem a NATO-val kapcsolatos ambícióink elhalasztását jelentik. Arról van szó, hogy jelenleg nem vagyunk ennek a családnak a tagjai, ezért valami mást kell keresnünk, mint például kétoldalú megállapodásokat az Egyesült Királysággal, az Egyesült Államokkal. Így tehát a NATO-tagságon felül további megállapodásokra törekszünk, amelyek lehetővé tennék, hogy túléljük ezt a mostani megpróbáltatást."

A fentiek arra utalnak, hogy a NATO-csatlakozási szándékot hivatalosan nem adná fel Ukrajna (ami a legfőbb követelése lenne Vlagyimir Putyinnak), hiszen az az alkotmányban is benne van, de amint a nagykövet is érzékeltette: készek számos egyéb engedményre, ami a háború elkerülését szolgálná és időben akár későbbre is tolhatnák a csatlakozás kérdését, hogy előtte még kétoldalú egyezményeket köthessenek a nyugati szövetségesekkel. Az ördög nyilván a részletekben rejlik, de mivel egyelőre nem nyilvánosak azok a potenciális felajánlások, engedmények, amelyek a háború elkerülését céloznák, így egyelőre ennél határozottabbat állítani nem lehet.

Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images