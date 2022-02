Ugrik a gáz- és áramár az orosz-ukrán háborús veszély miatt

Az orosz-ukrán háború közelgő esélyére hétfőn reggel jelentős drágulás alakult ki az európai vezető áram- és gázpiaci kontraktusokban részben amiatt, mert a péntek esti amerikai kijelentéseket csak most tudták lereagálni az energiapiaci szereplők.

Péntek este magyar idő szerint fél 8 körül jelentek meg az első olyan értesülések, miszerint az amerikai hírszerzési információk szerint most szerdán támadná meg Oroszország Ukrajnát, amire az amerikai részvénypiacok eséssel reagáltak, de az addigra már zárva tartó európai határidős gáz- és áramtőzsdék csak most tudtak reagálni. Egy ilyen eset a gáz- és olajellátás zavarain keresztül az árampiacra is markáns hatást gyakorolna.

A vezető holland TTF gáztőzsdén a márciusi kontraktus ára kezdetben 10% felett ugrott, de még most is 7% körüli emelkedés látszik 83 euró/MWh-ra. A német zsinóráram ára szintén bő 10%-kal 175 euró körülre ugrott, de azóta mérséklődött.

A holland TTF gáztőzsde 2022. márciusi határidős kontraktusa árának alakulása. Forrás: theice.com

Nagyon érdekes, hogy az atomenergiával bőségesen ellátott francia piacon a 2023 egészére vonatkozó zsinóráram kontraktus 155 euró/MWh-ra ugrott, ami ennél a kontraktusnál történelmi csúcs és azt jelzi, hogy tartós, elhúzódó gáz- és árampiaci válságot áraznak a piaci szereplők (relatív orosz gázhiány magasan tartja az áramárakat is), ez pedig az inflációs kilátásokat is jelentősen befolyásolhatja.

Az európai gáztárolók átlagos töltöttségi szintje 34%-ra esett mostanra, ami kb. 15%-ponttal alacsonyabb az elmúlt 10 évi átlagnál és ez is hozzájárul ahhoz, hogy az orosz gázellátás esetleges zavaraira utaló geopolitikai hírek markáns tőzsdei áremelkedést váltanak ki.

A magyar gáztárolók együttes töltöttsége a legutóbbi elérhető adat szerint 28,7%-ra esett, ami már alatta van a 2019-es ilyenkri adatnak és kb. 11%-ponttal alacsonyabb az elmúlt 10 évi átlagnál is.

