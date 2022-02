Infláció: a volt amerikai pénzügyminiszter szerint sokkal rosszabb a helyzet, mint azt most gondoljuk

Nő az inflációs nyomás az amerikai gazdaságban, az áremelkedés mértéke januárban elérte a 7,5%. Erre 1982 óta nem volt példa. Az inflációs nyomás ugyanakkor még egy jó ideig nem enyhülhet Larry Summers egykori pénzügyminiszter szerint, aki már tavaly év elején is felhívta a figyelmet a veszélyre. Summers szerint ugyanis a munkaerőpiac sokkal feszesebb, mint azt a hivatalos statisztikák mutatják, a járvány idején kiesők nagy része már nem fog visszatérni a munkahelyekre. A feszes munkaerőpiac pedig jelentős béremeléseket vált ki, ami elkerülhetetlenül növeli az inflációs nyomást.

Larry Summers volt amerikai pénzügyminiszter szerint a munkaerőhiány sokkal súlyosabb probléma, mint ahogy azt most látjuk, és ez a közeljövőben jelentős mértékben hozzájárul majd az inflációs nyomás növekedéséhez - írja a Marketwatch.

A korábbi amerikai pénzügyminiszter már tavaly az inflációs veszélyekről beszélt, amikor a kormány jelentős gazdaságélénkítő csomagot fogadott el. Most azt prognosztizálja, hogy a munkaerőhiány tartósabbá teheti az 1982 óta nem tapasztalt inflációs nyomást.

Summersnek és társainak, akik már tavaly szóltak az inflációs veszélyekről, igazuk lett: a januári infláció 7,5% volt az Egyesült Államokban, ami 40 éves rekordot jelent. Egy éve ilyenkor még bőven a Fed 2%-os célja alatt járt az infláció.

Egy friss elemzésében Summers azt írja, hogy a 4%-os hivatalos munkanélküliségi ráta túl magasnak tűnik, a valóságban ennél sokkal alacsonyabb lehet azok aránya, akik nem dolgoznak, de egyébként munkára foghatók.

Arra hívja fel a figyelmet, hogy a munkára fogható emberek köre nagyon szűk.

Summers és szerzőtársa, Alex Domash szerint a valós munkanélküliségi ráta nagyjából 2% lehet, és egyben megjegyzik: rekordon van a felmondások és az újonnan keletkező munkahelyek száma is.

"Az üres álláshelyek és a felmondások száma olyan feszes munkaerőpiacra utal, amelyet általában 2% körüli munkanélküliségi rátához köthetünk"

- írják elemzésükben.

A kieső munkaerő egy része nem tér vissza többé

A munkanélküliségi 1953-ban érte el mélypontját, akkor 2,5% volt az állástalanok aránya. A feszes munkaerőpiac pedig rövid távon a bérek jelentős emelkedését váltja ki, amely Summers szerint elkerülhetetlenül erősíteni fogja az inflációs nyomást is. Mivel az infláció kínálati okai sem látszanak enyhülni, és a gazdaság is erőteljes bővülést mutat, egyelőre nem várható az inflációs nyomás enyhülése.

A 4%-os munkanélküliségi ráta valóban magasabb, mint amit a koronaválság előtt láttunk, a közgazdászok szerint ha nem lett volna a járvány, akkor most 3-5 millióval dolgoznának többen. Summers és Domash viszont úgy gondolják, hogy ez a kieső munkaerőtömeg nagyon nehezen lesz pótolható. A két közgazdász ugyanis megvizsgálta a többlet-munkanélküliség okait, és az alábbiakat találták:

Az elöegedő társadalom önmagában 1,3 millióval rövidítette meg a munkaerő-állományt az elmúlt két évben.

önmagában rövidítette meg a munkaerő-állományt az elmúlt két évben. A koronavírus egészségügyi hatásai 1,5 millió munkavállaló kieséséről tehetnek. Közéjük tartoznak azok, akik a járványtól félve nem akarnak munkába állni, és azok is, akik poszt-covid szindróma miatt nem képesek a munkavégzésre.

munkavállaló kieséséről tehetnek. Közéjük tartoznak azok, akik a járványtól félve nem akarnak munkába állni, és azok is, akik poszt-covid szindróma miatt nem képesek a munkavégzésre. A bevándorlás korlátozása : 1,4 millió ember esett ki a koronavírus és az ellene hozott intézkedések miatt visszaesett bevándorlás következtében. A bevándorlók száma mind 2020-ban, mind 2021-ben elmaradt a válság előtti szinttől.

: ember esett ki a koronavírus és az ellene hozott intézkedések miatt visszaesett bevándorlás következtében. A bevándorlók száma mind 2020-ban, mind 2021-ben elmaradt a válság előtti szinttől. Korai nyugdíjba vonult 1,3 millió ember a pandémia alatt. A 2020 február és 2021 decembere közötti időszakban 1,3 millióval több ember vonult idő előtti nyugdíjba ahhoz képest, ahogy a járvány nélkül várható lett volna.

vonult ember a pandémia alatt. A 2020 február és 2021 decembere közötti időszakban 1,3 millióval több ember vonult idő előtti nyugdíjba ahhoz képest, ahogy a járvány nélkül várható lett volna. A szándék hiánya 1 millió embert érinthet: ők a megnövekedett kormányzati támogatások, a tőke- és ingatlanpiaci jövedelmek emelkedése, a "munka-magánélet egyensúlyának" megváltozása miatt nem vállalnak teljes állást.

érinthet: ők a megnövekedett kormányzati támogatások, a tőke- és ingatlanpiaci jövedelmek emelkedése, a "munka-magánélet egyensúlyának" megváltozása miatt nem vállalnak teljes állást. Kötelező oltás: 400 ezer ember hagyhatta ott a munkahelyét azért, mert nem akarta felvenni a számukra kötelezően előírt koronavírus elleni védőoltást. Az ő pozíciójuk (rendőrség, katonaság, egészségügy stb). általában nehezen pótolható.

Elkésett a Fed?

Az amerikai jegybank már tavaly ősszel megkezdte a támogató monetáris politika megszüntetését, az eszközvásárlási program kivezetése jelenleg is zajlik. A Fed idén pedig kifejezetten szigorú hangenmre váltott: a piac már legalább 6 kamatemelést áraz az idei évre (van, aki már 7-et), és a Fed háza tájáról egyre többen vetik fel az agresszív, akár 50 bázispontos kamatemelést is. Még idén elkezdődhet a történelmi méretűre duzzasztott mérleg leépítése is.

Sok közgazdász szerint viszont a jegybank már elkésett, az infláció kínálati összetevői mellett ugyanis már megjelentek a keresleti hatások is, és az amerikai gazdaság már belekerült az ár-bér spirálba. A jegybank leghamarabb márciusban emelhet kamatot, a kamatemelésnek viszont idő kell, mire kifejti hatását a reálgazdaságban. A jegybank sokáig a munkaerőpiacra hivatkozva várt ki, a foglalkoztatottsági adatok ugyanis még mindig elmaradnak a válság előtti szinttől. Summers elemzése viszont azt a teóriát erősíti meg, mely szerint az amerikai gazdaság valóban közelebb van a teljes foglalkoztatottsághoz, mint ahogy az látszik, és az emelkedett munkanélküliség mögött strukturális, elsősorban munkakínálati okai vannak, amelyre a Fed keresletélénkítő politikája nem tud hatni.

