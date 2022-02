Megszólaltak az elemzők a mindenkit meglepő GDP-adat után

Az előző negyedévhez képest (szezonálisan és munkanap hatással kiigazítottan) 2,1%-kal nőtt a magyar gazdaság 2021 utolsó három hónapjában. A szakértők ennél kisebb, 1,3%-os bővülést vártak. Az éves alapon számolt GDP-növekedés (szintén szezonálisan és munkanap hatással kiigazítottan) a negyedik negyedévben 7,1% volt, a nyers növekedési szám pedig 7,2%. Utóbbira vonatkozó várakozás 5,9% volt. Tehát a magyar gazdaság a vártnál erősebb teljesítményt nyújtott a negyedik negyedévben.

"A vártnál erősebb negyedik negyedéves teljesítmény egyben azt is jelenti, hogy az úgynevezett áthúzódó hatás is jóval erősebb. Vagyis pusztán a jó évzárásból fakadóan az eddig piaci konszenzushoz képest nagyjából 0,8 százalékponttal dinamikusabb gazdasági növekedésre számíthatunk 2022-ben. Mindezek alapján egyáltalán nem zárható ki, hogy a magyar gazdasági növekedés az idei év folyamán is megközelíti vagy akár meg is haladja a 6 százalékos ütemet" - írja Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza.

A mai meglepően erős GDP adat és a januári inflációs sokk együttese további – sőt talán a korábban vártnál is tovább tartó – kamatemelésekre ösztönözheti a Magyar Nemzeti Bankot

- emelte ki a szakértő.

"Jelenleg ugyanis nem látszódik a globális kínálati problémák oldódása, miközben a magyar gazdaság ehhez képest egyre erőteljesebb keresleti bővülést mutat, amit az év eleji kormányzati intézkedések csak tovább fűtenek. A legutóbbi adatok alapján egyre reálisabbnak tűnik az a forgatókönyv, miszerint idén mind a gazdaság bővülése, mind az infláció 6 százalék felett alakulhat és végül a jegybanki alapkamat is 6 százalék körül tetőzhet" – emeli ki Virovácz Péter. Elemzése azért érdekes, mert eddig inkább 5%-hoz közeli GDP-növekedés és ugyanekkora inflációs előrejelzés volt jellemző az elemzők körében, miközben az alapkamatot sem várták 5,5% fölé a szakértők.

Suppan Gergely, a TakarékBank vezető közgazdásza szerint az idei év elején a jelentős lakossági transzferek (Szja-visszatérítés, 13. havi nyugdíj, fegyverpénz), a 20%-kal növekvő minimálbér és bérminimum, és a 25 év alatti munkavállalók szja-kedvezménye adhat érdemi lökést a növekedésnek a fogyasztáson keresztül. A második félévben pedig az alapanyag- és chiphiány várt enyhülése, új ipari kapacitások üzembe helyezése, valamint a nagyfesztiválok megtartása, az idegenforgalom további helyreállása tarthatja magasan a növekedést.

Suppan a mai kedvező GDP-adat után 6%-ról 6,3%-ra emeli az idei növekedési várakozását.

Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági elemzője kiemelte: a mai adat megerősíti azon várakozásukat, hogy az idei gazdasági növekedés meghaladhatja az 5 százalékot. Ebben szintén nagy szerepe lesz a fogyasztásnak, amelyet a februári transzferek és a magas inflációnál is jobban emelkedő bérek hajtanak. Szintén növekedés várható a beruházásokban, itt az állami beruházások egy részének elhalasztása miatt egyre inkább a versenyszféra beruházásain lesz a hangsúly – írja Regős.

A nettó export alakulását már nehezebb megjósolni, hiszen az erőteljes belső kereslet rontja az egyenleget, míg az ipari termelés bővülése és a turizmus feléledése érdemben javíthatják azt. Az idei növekedés szempontjából a növekvő infláció mellett a járműgyártás teljesítményének alakulása jelent kockázatot: a chiphiány elhúzódása lassíthatja, míg gyorsabb megoldódása segítheti a gazdaság bővülését – tette hozzá.

