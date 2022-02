Nagy meglepetés a magyar GDP-növekedésben

Az előző negyedévhez képest (szezonálisan és munkanap hatással kiigazítottan) 2,1%-kal nőtt a magyar gazdaság 2021 utolsó három hónapjában. A szakértők ennél kisebb, 1,3%-os bővülést vártak. Az éves alapon számolt GDP-növekedés (szintén szezonálisan és munkanap hatással kiigazítottan) a negyedik negyedévben 7,1% volt, a nyers növekedési szám pedig 7,2%. Utóbbira vonatkozó várakozás 5,9% volt. Tehát a magyar gazdaság a vártnál erősebb teljesítményt nyújtott a negyedik negyedévben.

A korábban beérkezett havi részadatok ismeretében az erős év végi gazdasági teljesítmény nem okozott meglepetést. Sőt, a piaci várakozásokhoz képest magasabb GDP-adat is szinte már borítékolható volt: Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégi beszédében 7%-os éves átlagos GDP-növekedést jelzett 2021-re (ez végül 7,1% lett) , ehhez pedig az utolsó negyedévben a piac által vártnál jelentősebb bővülésre volt szükség.

Pontosabb képet a gazdasági teljesítményről csak néhány hét múlva, a részletes GDP-jelentésből kaphatunk. A KSH egyelőre az adat kapcsán csak arra hívta fel a figyelmet, hogy a Covid19-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet a gazdasági környezetben olyan, gyors változásokat eredményezett, amelyek az adatminőségre, a becslési módszerek eredményességére és a szezonalitásra egyaránt hatással vannak, ezeken keresztül a szokásosnál jelentősebb mértékben befolyásolhatják a jövőbeli revíziók nagyságát.

A növekedés fő karakteréről azért már lehet előzetes képünk. Jól teljesítettek a termelő szektorok: az ipar az ellátási problémák ellenére növelni tudta a termelési volumenét 2021 utolsó negyedévében, és így bizonyára a hozzáadott értéke is pozitívan járult hozzá mind a negyedéves, mind az éves GDP-növekedéshez.

Hasonlóképpen az építőipar is jól teljesített, különösen a decemberi termelési volumen volt erős. Olyannyira, hogy a növekedéshez való hozzájárulása elérhette az iparét, pedig az ágazat mérete csupán ötöde az iparénak.

Az erős belső kereslet miatt a lakossági fogyasztás is élénkülhetett, annál is inkább, mivel járványügyi korlátozások már alig terhelték ezt az időszakot. A kiskereskedelmi forgalom havi adatai arra utalnak, hogy a háztartások költései megélénkültek, ebből a szolgáltatások is kivehették a részüket.

További részletek hamarosan.

A GDP-indexekről

A KSH többféle GDP-mutatót közöl a jelentésében. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti fő számnak (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.



Az előző negyedévhez viszonyított (qoq) GDP-indextermészetesen minden esetben szezonálisan és munkanap-hatással igazított, mivel az egyes negyedévek a GDP-n belül nagyon eltérő súlyúak és szerkezetűek, máshogy nincs értelme számolni növekedést. Európában a legtöbb helyen ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Ugyanakkor ez a mutató rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, de rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.

Címlapkép: Getty Images