Virológus: a koronavírus kiadta a mérgét Magyarországon

Ezzel az ötödik hullámmal tulajdonképpen nálunk a Covid kiadta a mérgét - jelentette ki az ATV keddi műsorában Rusvai Miklós virológus. Ezért a szakember szerint nincs is szükség már további oltásokra és korlátozásokra idehaza.

A műsorban a szakember értékelte a legutóbbi koronavírus-adatokat. Szerinte a napi friss fertőzöttek csúcsértékén körülbelül két hete lendültünk túl, tehát most van a kórházban kezeltek száma a csúcsponton, ez is várhatóan csökkenni fog lassan.

Fontos, hogy a most kórházban fekvő covidosok nagy része nem a koronavírus-fertőzés, légúti tünetek miatt kerül be, hanem más panasz miatt, aztán pedig az egészségügyi intézményben derül ki, hogy pozitív az adott beteg – emelte ki. Arra is emlékeztetett, hogy az omikron variáns a tüdőt kevésbé támadja.

Arra a kérdésre, hogy ezzel a végéhez közelít-e ez a járvány, azt felelte, hogy abszolút, úgy gondolja, hogy az ötödik hullám lecsengőben van, nagyon jól megúszta az ország. Az elhunytak és a kórházba kerültek száma is alatta marad jelentősen a negyedik és harmadik hullám számainak.

Ha kifelé megyünk a járványból, akkor szükség van-e újabb oltások felvételére, vagy szigorításokra - hangzott a kérdés. Rusvai Miklós erre azt mondta, hogy szerinte nincs, szerinte aki eddig beoltatta magát, az jól tette. "Aki eddig nem oltatta be magát, az nem is akarja beoltatni magát és nem is látja indokát annak, hogy ők miért gondolnák meg magukat" - mondta.

Arról is beszélt, hogy őszintén reméli, hogy májusig módosítják megint az oltási igazolás szabályait, miszerint május elsejétől csak az kaphat igazolást, aki 3 oltással rendelkezik. Reméli, hogy ezt a határidőt még egyszer kitolja a kormány (február 15-ről tolta ki legutóbb május 1-jére), utána pedig már a szakember szerint okafogyottá válik az eszköz. Azt is leszögezte azonban, hogy ehhez az is szükséges, hogy a járvány most látható tendenciája fennmaradjon.

Előrevetítette azt is, hogy

Magyarországon is enyhíthetik a korlátozó intézkedéseket, mint számos más országban,

ezek az országok szerinte teljesen jogosan tettek így.

Azt is biztosra vette, hogy ősszel visszatér még a koronavírus Magyarországra, de addigra már náthává szelidül, és az egészségügyi rendszerre még kevésbé jelent majd terhelést.

Ezzel az ötödik hullámmal tulajdonképpen nálunk a Covid kiadta a mérgét

– vélekedett Rusvai Miklós, aki a maszkhasználatot fenntartaná, de azt is önkéntes alapon. Azt ugyanakkor belátta, hogy önkéntes alapon sok értelme nincs, mert azt kevesen fogják felvenni, ha nem kötelező. Csak remélni tudja, hogy ősszel sokan hordanak majd maszkot, de a koronavírus miatt nem lesz rá szükség.