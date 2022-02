Az orosz-ukrán konfliktusról tanácskoznak Brüsszelben az uniós tagországok vezetői

A szóvivő közlése szerint az Európai Unió tagországainak állam-, illetve kormányfői az Afrikai Unió (AU) tagállamainak vezetőivel február 17-én és 18-án Brüsszelben tervezett tanácskozását megelőzően találkoznak kora délután.

Ahead of tomorrow’s there will be a one hour informal meeting of the members of the European Council at 12:30 on a state of play of latest developments related to Russia/Ukraine. #EUAUSummit